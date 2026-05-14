SKT, 국방부와 손잡고 '국방 AI' 키운다…독자 AI 모델 첫 군 적용

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 14일 국방부와 업무협약 체결했다.
- 과기정통부 독자 AI 파운데이션 모델 국방 분야 활용한다.
- 국방 특화 AI 개발과 GPU 지원으로 행정 효율 강화한다.
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"소버린 AI 첫발"…민·관·군 협력으로 국방 AX 속도낸다
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤이 국방부, 과학기술정보통신부와 손잡고 국방 인공지능 전환(AX)에 본격 나선다. 정부가 추진 중인 '독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델' 프로젝트를 국방 분야에 적용하는 첫 사례로, 민·관·군 협력으로 국내 AI 생태계 확산과 K-AI 경쟁력 강화에 속도를 내겠다는 구상이다.
SK텔레콤은 14일 서울 중구 SKT타워에서 국방부와 '과기정통부 독자 AI 파운데이션 모델 국방 분야 활용'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 김명국 SK텔레콤 인더스트리얼 AI 본부장과 전준범 국방부 국방인공지능기획국장 등이 참석했다.
양측은 이번 협약을 통해 ▲독자 AI 파운데이션 모델 기반 국방 특화 AI 모델 개발 및 실증 ▲국방 분야 공개 데이터 수집·제공 및 활용 ▲국가 AI 프로젝트와 연계한 GPU 활용 지원 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다. 이를 통해 국방 행정 업무 효율성과 AI 기반 의사결정 체계를 강화한다는 목표다.
이번 협약은 과기정통부가 추진 중인 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 후속 조치다. 특히 독자 AI 모델이 실제 국방 분야에 활용되는 첫 사례라는 점에서 의미가 크다는 평가다. 앞서 SKT 정예팀은 지난 1월 국내 최초로 매개변수 5000억개를 넘긴 519B급 초거대 AI 모델 'A.X K1'을 앞세워 독자 AI 파운데이션 모델 2단계에 진출한 바 있다.
SKT는 자체 대규모언어모델(LLM) 개발 역량과 서비스형 그래픽처리장치(GPUaaS) 인프라를 기반으로 국방 특화 AI 모델 개발을 주도할 예정이다. 특히 A.X K1과 K2 모델에 경량화 기술을 적용하고 국방 데이터를 추가 학습해 국방 환경에 최적화된 AI 모델을 구현할 계획이다.
국방 분야는 최고 수준의 보안과 데이터 주권이 요구되는 만큼 '소버린 AI' 실증 사례라는 점에서도 주목된다. SKT는 모델 용량을 줄이고 처리 속도를 높인 경량 AI 모델을 국방부에 제공할 방침이다.
국방부는 올해 2분기 중 과기정통부 국가 AI 프로젝트를 통해 확보한 GPU 자원을 SKT에 지원한다. SKT는 이를 활용해 고성능 AI 모델 개발과 실증을 추진하고 국가 연구개발(R&D) 인프라 기반 협력 체계도 강화할 예정이다.
김명국 본부장은 "AI 기술력과 데이터센터·통신 역량을 바탕으로 K-국방 경쟁력 강화에 기여하게 돼 의미가 크다"며 "금융·제조·의료·공공 등 데이터 주권과 보안이 중요한 분야에서도 AI 활용 확산을 이어가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com