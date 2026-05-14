현대차, 아시아 車·부품 투자자 평가 1위…IR·ESG 경쟁력 인정

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 2026 엑스텔 아시아 서베이에서 아시아 완성차·부품 섹터 종합 1위를 차지했다.
- 현대차는 CFO·IR담당자·IR프로그램·ESG·이사회 부문 1위, CEO 부문 2위를 기록했다.
- 현대차는 NDR·인베스터 데이 등으로 투자자와 소통해온 노력을 글로벌 투자 커뮤니티로부터 인정받았다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대차가 글로벌 투자자 평가 기관 엑스텔 인사이츠의 '2026 엑스텔 아시아 이그제큐티브 팀 서베이'에서 아시아(중국, 일본 제외) 자동차·부품 섹터 69개사 중 종합 1위를 차지했다.
엑스텔 인사이츠는 미국, 유럽, 아시아 등 주요 주식시장에 상장된 기업의 최고경영자(CEO), 최고재무책임자(CFO), 투자자관계(IR) 담당자와 프로그램, 환경·사회·지배구조(ESG), 이사회 운영 등을 평가하는 기관이다. 이번 조사는 지난해 11월부터 12월까지 기관투자자와 애널리스트 평가를 바탕으로 진행됐다.
현대차는 CFO, IR담당자, IR프로그램, ESG, 이사회 부문에서 각각 1위를 기록했다. CEO 부문은 2위를 차지했다.
현대차는 기업설명회(NDR)와 CEO 인베스터 데이 등 다양한 채널을 통해 투자자와 소통해왔다. 현대차 관계자는 "이번 결과는 투자자와의 지속적인 소통과 기업가치 제고를 위한 노력을 글로벌 투자 커뮤니티가 인정해준 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com