한국컴피티션, 뉘르부르크링 24시 3년 연속 출전

AI 핵심 요약beta
- 한국컴피티션이 14일부터 17일까지 독일서 뉘르부르크링 24시에 출전했다
- 한국컴피티션은 포르쉐 GT3 R로 SP9 클래스에 도전하며 지난해 아시아 팀 최초 톱10에 올랐다
- 한국컴피티션은 한국타이어 벤투스 장착해 내구 레이스서 성능 입증에 나섰다
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지난해 아시아 팀 최초 톱10 진입
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹이 후원하는 모터스포츠팀 한국컴피티션이 14일부터 17일까지 독일에서 열리는 '2026 뉘르부르크링 24시' 대회에 출전한다고 밝혔다.
3년 연속 출전인 이번 대회에서 한국컴피티션은 포르쉐 992 GT3 R로 최상위 클래스인 SP9에 도전한다. 지난해 2번째 도전에서 같은 클래스에서 9위를 기록하며 아시아 팀 최초로 톱10에 진입한 바 있다.
뉘르부르크링 24시는 프랑스 르망 24시, 미국 데이토나 24시, 벨기에 스파 24시와 함께 세계 최고 권위의 내구 레이스로 꼽힌다. 약 25km의 트랙과 170여 개의 코너, 큰 고저차, 예측 불가능한 기상 변화로 인해 완주 자체가 기술력과 내구성을 입증하는 지표로 여겨진다. 올해는 160여 대의 차량이 참가해 24시간 동안 경쟁을 펼친다.
한국컴피티션은 한국타이어앤테크놀로지의 고성능 레이싱 타이어 '벤투스'를 장착한다. 우수한 핸들링과 접지력, 제동력, 주행 안정성을 바탕으로 극한 환경에서 안정적인 주행을 지원할 것으로 예상된다.
한국컴피티션은 2009년 창단 이후 국내 슈퍼레이스 챔피언십 6000 클래스에서 종합 우승 7회를 달성했다. 2023년 24H SERIES 유러피언 대회에서는 GT 유러피언 트로피와 GT4 클래스, GT4 드라이버 부문 챔피언십 등 3관왕을 기록했으며 시즌 전체 종합 우승도 차지했다.
y2kid@newspim.com