LS에코에너지, 베트남 AI 데이터센터 전력케이블 공급

AI 핵심 요약beta
- LS에코에너지가 14일 베트남 비엣텔 AI데이터센터에 전력케이블 공급을 진행한다고 밝혔다
- 이번 사업은 하노이 인근 60MW 규모 북부 최대급 AI인프라로 데이터센터와 변전소 간 전력망에 사용된다
- LS에코에너지는 인니·말레이시아에 이어 베트남 프로젝트로 동남아 AI데이터센터 시장 입지를 넓히고 있다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LS에코에너지가 베트남 최대 통신사 비엣텔 그룹의 인공지능(AI) 데이터센터 구축 사업에 전력케이블을 공급한다고 14일 밝혔다.
하이퐁 생산법인 LS-VINA가 공급하는 이번 사업은 베트남 북부 최대 규모 AI 인프라 프로젝트 중 하나다. 하노이 인근 신도시에 총 60MW 규모로 구축되며, 약 4~5만 가구가 동시에 사용하는 전력 수준이다.
공급되는 제품은 데이터센터와 변전소 간 전력망에 사용된다. AI 데이터센터는 그래픽처리장치(GPU) 기반 고밀도 서버 운영으로 전력 사용량과 발열이 많아 안정적인 전력 공급과 신뢰성 높은 배전 인프라가 필수다.
LS에코에너지는 최근 글로벌 빅테크들이 인도네시아와 말레이시아 등에 구축 중인 대규모 AI 데이터센터에 버스덕트와 송전용 케이블을 공급해 왔다. 이번 베트남 프로젝트 참여로 동남아 시장 입지를 넓히고 있다.
동남아 데이터센터 시장은 싱가포르의 전력·부지 제약으로 말레이시아, 태국, 베트남 등으로 투자가 분산되고 있다. 생성형 AI 확산으로 전력 수요가 급증하면서 베트남도 AI 데이터센터 허브 경쟁에 참여 중이다.
kji01@newspim.com