한국타이어, 폭스바겐 골프 8에 신차용 타이어 공급

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 14일 폭스바겐 골프8 부분변경에
- 라우펜 에스 핏2를 신차용 타이어로 공급한다고 밝혔다
- 젖은 노면 제동거리 16%·마일리지 15% 개선했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 글로벌 브랜드 '라우펜'의 여름용 퍼포먼스 타이어 '에스 핏2'를 독일 완성차 브랜드 폭스바겐의 '골프 8' 부분변경 모델에 신차용 타이어(OE)로 공급한다고 14일 밝혔다.
'골프 8'은 폭스바겐의 베스트셀러 해치백 모델로 글로벌 누적 판매량 3700만대 이상을 기록했다. 이번 부분변경 모델은 향상된 주행 성능과 차세대 인포테인먼트 시스템 등 첨단 편의 사양을 적용했다.
한국타이어는 폭스바겐과의 기술 협업을 통해 차량 특성에 최적화된 타이어를 개발했다. '에스 핏2'는 16, 18인치 2개 규격으로 공급되며 안정적인 주행 성능과 정교한 핸들링을 제공한다.
고함량 실리카 컴파운드와 최적화된 트레드 블록 설계를 적용해 젖은 노면에서의 제동 성능을 향상시켰다. 기존 제품 대비 제동거리를 약 16% 단축했으며, 4개의 넓은 직선형 그루브 설계로 배수 성능을 높여 빗길 주행 시에도 안정적인 핸들링을 지원한다. 차세대 폴리머 컴파운드를 적용해 마일리지 성능도 약 15% 향상시켰다.
최적화된 구조 설계를 통해 고온의 노면 환경에서도 안정적인 접지력을 유지하며, 주행 중 발생하는 소음과 진동을 줄여 승차감을 개선했다.
y2kid@newspim.com