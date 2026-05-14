G마켓, 해외판 빅스마일데이 연다…K셀러 역직구 확대

AI 핵심 요약beta
- G마켓이 14일 싱가포르·필리핀서 G마켓데이 진행했다
- 국내 빅스마일데이 혜택을 라자다 통해 해외에 적용했다
- 약 2만개 K셀러 상품을 최대 70% 할인하고 동남아·남유럽 진출 확대한다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =G마켓이 동남아시아 시장에서 해외판 '빅스마일데이'를 선보이며 역직구 확대에 속도를 낸다. 국내 할인 프로모션을 현지 플랫폼에 접목해 K셀러의 해외 판매를 키우겠다는 전략이다.
G마켓은 14일부터 5일 간 싱가포르와 필리핀에서 'G마켓데이(Gmarket Day)'를 진행한다고 밝혔다. 행사는 동남아 전자상거래 플랫폼 라자다를 통해 열린다.
이번 프로모션은 국내 상반기 최대 쇼핑 행사인 '빅스마일데이' 할인 혜택을 해외 소비자에게 확대 적용한 것이 특징이다. 판매자는 추가 비용 부담 없이 국내와 동일한 할인 혜택을 해외 고객에게 제공할 수 있다.
G마켓은 약 2만개의 K셀러 상품을 최대 70% 할인 판매한다. 쿠션팩트와 클렌징폼 등 뷰티 상품을 비롯해 믹스커피, 골프채, 카메라, PC 주변기기 등 동남아 시장에서 인기가 높은 상품군을 중심으로 구성했다.
행사 비용은 G마켓과 라자다가 공동 부담한다. 라자다 내 주요 마케팅 구좌를 활용해 상품 노출도 확대할 계획이다.
G마켓은 이번 행사를 시작으로 태국·말레이시아·베트남 등으로 프로모션을 확대하고, 알리바바 인터내셔널 네트워크를 활용해 남아시아와 남유럽 시장 진출도 추진할 방침이다.
nrd@newspim.com