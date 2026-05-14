캣츠아이, 9월 새 투어 시작…북미·유럽 10개국 27개 도시서 공연

AI 핵심 요약beta
- 글로벌 걸그룹 캣츠아이가 9월 1일 아일랜드서 북미·유럽 투어를 연다
- 이번 투어는 10개국 27개 도시에서 EP '와일드' 발매 직후 진행된다
- 캣츠아이는 전석 매진 전력에 AMA 3개 부문 후보로 글로벌 존재감을 키웠다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브-게펜레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이가 올해 하반기 북미·유럽 10개국 27개 도시 투어에 나선다.
캣츠아이는 지닌 13일 팀 공식 사회관계망서비스(SNS)와 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 '더 와일드월드 투어(THE WILDWORLD TOUR)' 개최 일정을 공지했다.
이에 따르면 이번 투어는 9월 1일 아일랜드 더블린에서 시작돼 런던, 맨체스터, 파리, 암스테르담, 쾰른, 앤트워프, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 진행된다.
이후 10월과 11월 마이애미, 애틀랜타, 샬럿, 워싱턴 D.C., 벨몬트 파크, 보스턴, 몬트리올, 해밀턴, 디트로이트, 시카고, 미니애폴리스, 오스틴, 댈러스, 라스베이거스, 시애틀, 오클랜드, 로스앤젤레스, 피닉스, 멕시코시티 등 북미에서 열기를 이어간다.
앞서 캣츠아이는 지난해 11~12월 북미 13개 도시에서 치러진 투어 '더 뷰티풀 카오스(The BEAUTIFUL CHAOS)' 16회 공연을 전석 매진시킨 바 있다.
새 투어는 8월 예고된 세 번째 EP '와일드(WILD)' 발매 뒤 펼쳐지는 만큼 더 큰 기대를 모은다. '롤라팔루자 시카고·남미', '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 등 세계적인 음악 축제를 비롯해 '그래미 어워드' 같은 주요 시상식 무대를 주름잡아온 캣츠아이의 존재감은 시간이 지날수록 커지고 있다.
캣츠아이는 오는 25일(현지시간) 열리는 '아메리칸 뮤직 어워드' 무대를 앞두고 있다.
이들은 '뉴 아티스트 오브 더 이어', '베스트 뮤직 비디오', '브레이크스루 팝 아티스트' 3개 부문 수상 후보에도 올라 있다.
alice09@newspim.com