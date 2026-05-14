동국제강그룹, 건축 인재 양성 펠로우십 신설

AI 핵심 요약beta
- 동국제강 송원문화재단이 14일 건축 인재 양성 위해 '송원 미래건축인재 펠로우십'을 신설했다
- 1기 선발자에 6박7일 영국 건축 탐방과 포트폴리오 북 제작 등 전액 지원한다
- 모집은 다음달 12일까지이며 서류·면접 후 7월 초 최종 선발하고 건축학계 교수들이 심사한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 동국제강그룹 산하 송원문화재단이 미래 건축 전문가를 양성하기 위해 '송원 미래건축인재 펠로우십'을 신설했다고 14일 밝혔다. 기존 이공계 학생 중심의 장학사업을 건축 분야로 확대하는 것이다.
재단은 1기 선발자들을 위해 6박 7일간의 영국 건축 탐방을 지원한다. 항공료, 숙박비, 식비, 교통비, 입장료 등 전액을 부담한다. 탐방 일정에는 세계적 건축가 토마스 헤더윅의 스튜디오 견학이 포함된다. 동국제강그룹이 헤더윅과 맺은 파트너십을 활용한 특별 세션이다. 참가자들은 탐방 기간 중 기행 견문록을 담은 포트폴리오 북 제작도 지원받는다.
모집은 다음달 12일까지다. 전국 건축학과·건축공학과 재학생이 대상이며, 2027년 졸업예정자와 2024년 1월 이후 졸업자도 지원 가능하다. 1차 서류심사와 2차 대면 인터뷰를 거쳐 7월 초 최종 선발한다.
심사위원은 장윤규 국민대 건축학부 교수와 김재경 한양대 건축학부 교수가 맡는다. 장 교수는 2015년 서울 건축문화제에서 럭스틸 마운틴 파빌리온을 설계했고, 2017년 신내 지혜의 숲 도서관 설계로 서울시 건축대상을 수상했다. 김 교수는 2012년 MIT 건축학 석사 최우수 졸업 논문상과 2019년 한국건축가협회 엄덕문 특별상을 받았으며, 대한민국 목조건축대전 대상을 여러 차례 수상했다.
송원문화재단은 이 프로그램을 실무형 교육으로 설계했다고 밝혔다. 재단 관계자는 "미래 건축을 주도할 전문가로 성장하고자 하는 건축학도들의 많은 지원을 기대한다"고 말했다. 전형 관련 자세한 내용은 재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.
y2kid@newspim.com