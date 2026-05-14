에이피알, 뷰티 테크 강화 위해 R&D·생산 인재 확보 총력

AI 핵심 요약beta
- 에이피알이 14일 R&D·제조 인재 채용을 시작했다.
- 홈 뷰티 디바이스 개발부터 생산 내재화를 추진했다.
- 글로벌피부과학연구원·ADC로 전문인력 확보를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 에이피알이 뷰티 테크 경쟁력 강화를 위해 연구개발(R&D)과 생산 분야 핵심 인재 확보에 나섰다.
에이피알은 최근 공식 채용 홈페이지를 통해 연구개발과 제조·구매 부문 인재 채용을 시작했다고 14일 밝혔다. 채용은 상시 진행된다.
에이피알은 홈 뷰티 디바이스 개발부터 구매, 제조 등 제품 개발 및 생산 전 과정의 내재화를 목표로 인재를 모집한다.
연구개발(R&D) 부문에서는 홈 뷰티 디바이스 기구 설계 경력 사원을 모집한다. 제품 설계와 성능 검증, 품질 개선 등 개발 전반의 업무를 수행하게 된다. 신사업으로 준비 중인 에너지 기반 디바이스(EBD) 의료기기와 스킨부스터 부문에서도 인재 채용이 이뤄진다. 의료기기 사업은 제품 기획부터 설계, 검증, 양산까지 전 과정을 담당하며, 스킨부스터 부문은 생체 흡수성 고분자 기반 제품 개발을 추진할 예정이다.
제조 부문은 뷰티 디바이스 생산 운영 전반을 담당하며 생산 계획과 품질 관리, 공정 개선 등을 통한 제조 효율성 강화에 나선다. 구매 부문은 화장품과 뷰티 디바이스 생산에 필요한 원부자재와 완제품의 안정적인 공급을 담당하며, 자체 생산 공장을 기반으로 공급망 운영 체계를 고도화한다.
에이피알은 기업부설연구소 '글로벌피부과학연구원'을 중심으로 효력시험 인프라와 인비트로(in vitro) 기반 평가 체계를 구축했으며, 뷰티 디바이스 전문 연구센터 '에이디씨(ADC)'를 통해 의료공학 및 전자공학 분야 전문 인력 확보를 강화하고 있다.
nrd@newspim.com