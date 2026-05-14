제42회 단양 소백산철쭉제 22일 개막...3일간 봄빛 향연

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 22일부터 24일까지 소백산철쭉제를 열었다
- 축제 기간 공연·전시·체험·산행 등 다양한 행사가 진행됐다
- LED전시·철쭉밤의길 등 야간 프로그램도 강화됐다
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[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 충북 단양의 대표 봄 축제인 '제42회 단양 소백산철쭉제'가 오는 22일부터 24일까지 3일간 단양읍 상상의 거리와 소백산 일원에서 열린다.
소백산철쭉제추진위원회가 주최하고 단양문화원이 주관하는 이번 축제는 소백산 철쭉을 주제로 공연과 전시, 체험, 산행 프로그램 등을 마련해 관광객들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.
축제 첫날인 22일에는 소백산 산신제를 시작으로 본격적인 일정에 돌입한다. 오후 7시 30분 수변특설무대에서 개막식과 불꽃놀이가 진행되며 이어지는 개막콘서트에는 김다현, 송창식, 박서진 등이 출연해 축제 분위기를 끌어올린다.
둘째 날인 23일에는 전국 서예대회와 버스킹 공연이 이어지고 오후 3시에는 지역의 특색을 담은 '제3회 단양사투리 경연대회'가 열린다. 마지막 날인 24일에는 소백산 철쭉 산행이 진행된다.
참가자들은 연분홍빛 철쭉이 장관을 이루는 소백산 일대를 걸으며 봄 정취를 만끽할 수 있다. 이어 장계현, 윤항기 등이 출연하는 '철쭉7080라이브콘서트'를 끝으로 축제의 막을 내린다.
올해 축제는 야간 프로그램도 대폭 강화됐다. 철쭉제 테마관에서는 LED 전시와 포토존, 철쭉분재 전시가 야간까지 운영되며 상상의 거리에는 조명 연출을 활용한 '철쭉밤의 길'이 조성된다.
군 관계자는 "올해 철쭉제는 소백산의 자연경관과 단양의 문화 콘텐츠를 함께 즐길 수 있도록 준비했다"며 "관광객들이 단양에서 특별한 봄 추억을 만들 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com