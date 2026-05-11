월요일·음력 3월25일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월11일(월요일·음력 3월25일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 없는 것을, 있는 것으로 꾸미면 다치겠다.
72년생 : 지금을 결정적 시기로 판단해야 하겠다.
84년생 : 생각보다 더 좋은 결과가 나타나겠다.
96년생 : 예상하지 못한 사람을 만나 고생하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 마음의 여유를 갖고 기다리는 것이 좋겠다.
73년생 : 새로운 변화를 도모하는 것이 좋겠다.
85년생 : 주변 사람들과 어울리는 것이 좋겠다.
97년생 : 새로운 인연을 만들어 가겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 다시없는 기회이니 잡아야 하겠다.
74년생 : 생각하지 않은 곳에서 좋은 소식이 있겠다.
86년생 : 고정관념을 버려야 진일보 할 수 있겠다.
98년생 : 좋은 일만 생기겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 좋은 결과가 나타나겠다.
75년생 : 일이 잘 풀려나가겠다.
87년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
99년생 : 새로운 기회가 오겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 지금의 기회가 가장 좋겠다.
76년생 : 머뭇거리지 말고 모험하면 좋겠다.
88년생 : 주저하면 실패할 수 있겠다.
00년생 : 매섭게 밀고 가는 것이 중요하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
77년생 : 무엇을 하든 잘 풀려나가겠다.
89년생 : 큰 성공을 이루겠다.
01년생 : 처음 대로 행동하면 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 반전의 드라마가 있겠다.
78년생 : 주변으로부터 크게 신뢰를 받겠다.
90년생 : 지금 승부를 걸면 좋겠다.
02년생 : 부질없는 것에 매달리면 힘들겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 새로운 사업에 도전하면 좋겠다.
79년생 : 예상하지 않은 곳에서 좋은 소식이 들려오겠다.
91년생 : 마음을 먹은 대로 하면 만사형통이겠다.
03년생 : 더 이상 슬픔은 없을 것이니, 웃는 것이 좋겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 실연의 달콤함을 맛보는 상황이겠다.
80년생 : 나의 모습을 지키는 것이 중요하겠다.
92년생 : 느낌이 좋은 일을 만나겠다.
04년생 : 붉은 입술을 부딪쳐 검게 만들 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 소신 갖고 임하는 것이 좋겠다.
81년생 : 어둠은 가고 희망만 보이겠다.
93년생 : 어렵던 일이 잘 해결되겠다.
05년생 : 희망만이 기다리고 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 새로운 사업을 창업하는 것이 좋겠다.
82년생 : 사랑하는 사람과 이별하겠다.
94년생 : 말조심을 해야 하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 멈출 수 없는 사무치는 그리움이 밀려오겠다.
83년생 : 길고 혹독한 여정이겠다.
95년생 : 다시 만날 운명이겠다.