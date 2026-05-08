노동계·장애인단체·상인회…이장우 지지 선언 잇따라

AI 핵심 요약beta
- 대전 노동계 '바위처럼'이 8일 이장우 대전시장 후보 지지 선언했다.
- 장애인단체들이 이장우 후보를 장애인 삶 이해 리더로 지지했다.
- 이장우 후보는 노동·복지 정책 강화로 행복 대전 만들겠다고 화답했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 지역 노동계를 비롯해 장애인단체와 상인회 등이 잇따라 이장우 국민의힘 대전시장 후보를 지지하고 있어 눈길을 끈다.
이장우 후보 캠프는 대전시 내 전·현직 노동계 대표자 및 노동 관련 업무 종사자 모임인 '바위처럼'은 8일 이장우 후보 선거사무실에서 지지선언식을 열었다고 밝혔다.
'바위처럼'은 "이장우 후보는 구호가 아닌 성과로 증명해 온 후보"라며 "연임을 통해 경제 성장과 노동 복지를 함께 실현할 수 있는 유일한 적임자"라고 강조했다.
이어 대전척수장야인협회 자조모임위원회와 대전장애인정보화협회, 대전나눔정보복지센터 등 장애인단체와 장애인 가족들도 별도의 지지 선언을 통해 "장애인의 삶을 진정으로 이해하고 실천할 수 있는 리더는 이장우 후보"라고 이 후보를 응원했다.
이에 이장우 후보는 "노동자와 사회적 약자가 존중받는 도시가 진정한 선진도시"라며 "현장의 목소리를 끝까지 경청하고 노동·복지·일자리 정책을 더욱 촘촘히 완성해 시민 모두가 행복한 대전을 만들겠다"고 화답했다.
앞서 지난 6일에는 중앙시장상인회와 역전시장상인회 회장단과 회원들이 이장우 후보 지지를 선언한 바 있다.
nn0416@newspim.com