금요일·음력 3월28일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월15일(금요일·음력 3월28일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 흔적을 지우려 하지만, 지워지지 않겠다.
72년생 : 재물 운세가 강하게 몰려오겠다.
84년생 : 친구를 얻어 좋은 결과가 있겠다.
96년생 : 어렵던 일이 무난하게 해결되겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 여러 사람이 함께하면 좋겠다.
73년생 : 혼자서는 해결할 수 없겠다.
85년생 : 세계를 향해 나갈 운세이겠다.
97년생 : 사랑을 버리는 것이 답이겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 물결을 타는 것이 중요하겠다.
74년생 : 보내주는 것이 좋겠다.
86년생 : 하나를 주면 열을 얻는 형국이겠다.
98년생 : 손해 보는 일이 생기겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 상대방 뜻을 받아들이는 것이 좋겠다.
75년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
87년생 : 곤란한 상황이 발생할 수 있겠다.
99년생 : 좋은 조언자를 만나겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 다시 만나서 새롭게 시작하겠다.
76년생 : 자신을 버려야 문제가 해결되겠다.
88년생 : 신나는 일이 생기겠다.
00년생 : 마음이 흔들릴 수 있겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 소신대로 하는 것이 좋겠다.
77년생 : 굳은 의지로 밀고 것이 중요하겠다.
89년생 : 새롭게 일을 시작하겠다.
01년생 : 잊어버리고 다시 시작해야 하겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 계획했던 일이 계획했던 대로 되겠다.
78년생 : 중심을 잡는 것이 중요하겠다.
90년생 : 어려운 상대를 만나겠다.
02년생 : 철저하게 따져보며 행동해야 하겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 생각하고 원하던 것이 이루어지겠다.
79년생 : 애를 먹이던 문제가 해결되겠다.
91년생 : 떠난 사랑이 다시 찾아오겠다.
03년생 : 그리운 사람이 손을 내밀어 잡겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 눈 딱 감고 일을 벌이는 것이 좋겠다.
80년생 : 마음을 단단하게 먹어야 하겠다.
92년생 : 과정과 내용을 중요시해야 하겠다.
04년생 : 용기를 내어 내 마음을 표현해야 하겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 원하면 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
81년생 : 과감하게 투자하는 것도 좋겠다. 원
93년생 : 처음부터 다시 시작하는 것이 좋겠다.
05년생 : 영원한 꿈을 같이 꾸는 사람을 만날 수 있겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 어렵던 일이 풀려나가겠다.
82년생 : 애로사항이 해결되겠다.
94년생 : 유리하게 상황이 전개되기 시작하겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 돈이 저절로 통장에 입금되는 일이 생기겠다.
83년생 : 지금 이 자리가 복 받는 자리이겠다.
95년생 : 지금 떠나는 것도 좋겠다.