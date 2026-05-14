목요일·음력 3월28일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월14일(목요일·음력 3월28일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 내 얼굴에 와 닿는 네 손길이 따뜻하겠다.
72년생 : 다시 시작하면 좋은 결과로 이어지겠다.
84년생 : 외나무다리에서 원수를 만나는 상황이겠다.
96년생 : 사랑하는 관계로 발전한다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 무소식이 희소식이겠다.
73년생 : 재물 운세가 막 몰려오겠다.
85년생 : 좋은 기운이 들어오겠다.
97년생 : 희망이 보이기 시작하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 떠난 사람을 원망하면 탈이 생기겠다.
74년생 : 돈을 버는 일이 생기겠다.
86년생 : 주변과 조화를 이루는 것이 좋겠다.
98년생 : 소신껏 밀고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 희망하고 긍정하면 일이 성사되겠다.
75년생 : 어려움이 극복되겠다.
87년생 : 확장하는 기운이 들어온다.
99년생 : 밝은 햇살이 창문에 비치겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 속으로 즐길 일이 생기겠다.
76년생 : 은은한 미소를 지으며 즐기겠다.
88년생 : 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
00년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 생각보다 성과가 더 크겠다.
77년생 : 과정보다 결과를 중시하는 것이 좋겠다.
89년생 : 인심을 얻어 선거사업을 하겠다.
01년생 : 인기 얻는 일을 하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 자존감을 지키는 것이 중요하겠다.
78년생 : 사랑하는 사람으로 만들 수 있겠다.
90년생 : 멀리 보고 천천히 가는 것이 좋겠다.
02년생 : 나는 내 손을 잡고, 너는 네 손을 잡겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 밝은 햇빛이 들어오겠다.
79년생 : 사업이 크게 번성하겠다.
91년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
03년생 : 차갑게 돌아서는 그게 마음 아프겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 아래 사람 의견을 존중해야 하겠다.
80년생 : 사업을 잠시 돌아봐야 하겠다.
92년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
04년생 : 모든 게 꿈속임을 알아야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 상대방 마음을 얻는 것이 중요하겠다.
81년생 : 어렵던 일이 수월하게 풀리겠다.
93년생 : 겉으로 표현하면 손해를 보겠다.
05년생 : 풀 끝에 이슬인 것을 알겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 좌절하지 말고 밀고 나가는 것이 좋겠다.
82년생 : 어려운 일을 만나 고생할 수 있겠다.
94년생 : 준비하는 것이 정답이겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 도전하는 자세가 중요하겠다.
83년생 : 뜻이 통하는 사람을 만난다.
95년생 : 슬기로운 지혜가 필요하겠다.