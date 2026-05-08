"안전 '이상 무'"...대전시, 시내버스 전수 일제점검 완료

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 8일 상반기 시내버스 일제점검을 완료했다.
- 시와 사업조합 등 합동 점검반이 지난달 20~30일 9일간 안전과 청결 상태를 점검했다.
- 경미 결함 발견 후 현장 시정하고 운수업체에 개선 요구했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 올 상반기 간선급행버스(BRT) 등 시내버스 전수 대상 일제점검을 완료했다고 8일 밝혔다.
이번 점검은 시와 대전버스운송사업조합, 한국교통안전공단 대전세종충남본부, 지역버스노동조합이 합동으로 진행했다.
합동 점검반은 지난달 20일부터 30일까지 9일간 기·종점지에서 차량의 안전 관리와 청결 상태를 면밀히 점검했다.
점검반은 ▲타이어 마모도 ▲하차문 압력 감지 센서 정상 작동 여부 ▲저상버스 리프트 정상 작동 여부 ▲소화기 비치 및 내구연한 등을 중점적으로 살폈다.
점검 결과 ▲소화기 압력게이지 이상 ▲장애인 하차벨 미작동 ▲후면 업체명 누락 등 경미한 결함이 발견됐다. 이에 따라 즉시 조치가 가능한 사항은 현장에서 시정했으며 그 외 보완이 필요한 사항은 운수업체에 개선 조치를 요구하고 향후 이행 여부를 확인할 계획이다.
남시덕 대전시 교통국장은 "점검 결과 시민의 안전과 직결되는 중대한 결함은 발견되지 않았다"며 "시민들이 시내버스를 안심하고 이용할 수 있도록 앞으로도 체계적인 점검을 지속해 쾌적한 대중교통 환경을 조성하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com