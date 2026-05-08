한국노총 강원본부, 강삼영 교육감 예비후보 지지 선언

AI 핵심 요약beta
- 한국노총 강원본부가 7일 강삼영 교육감 예비후보 지지 선언했다.
- 신경호 현 교육감 뇌물 유죄 판결을 강원교육 근간 흔든 사안으로 비판했다.
- 교육 불평등 해소와 노동 존중 교육 필요성을 강조했다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 한국노총 강원도지역본부가 7일 오전 원주 지역본부 대회의실에서 강삼영 강원도교육감 예비후보에 대한 공식 지지를 선언했다.
한국노총 강원본부는 이날 지지선언에서 "4년 전 지방선거에서도 민주주의와 노동 존중의 가치를 실현할 교육감 후보로 강삼영 후보를 지지한 바 있다"며 "지금은 그때보다 더 무거운 책임감과 절박한 마음으로 다시 이 자리에 섰다"고 전했다.
한국노총 강원본부는 현직 신경호 교육감에 대한 사전 뇌물수수 혐의와 관련한 1심 유죄 판결을 언급하며 "강원교육의 근간을 흔드는 중대한 사안"이라고 비판했다.
이들은 "교육은 무엇보다 깨끗하고 공정해야 한다"며 "아이들에게 정의와 상식을 가르쳐야 할 교육의 수장이 법의 심판대에 서 있는 현실은 결코 용납될 수 없다"고 강조했다. 또한 "무너진 강원교육의 도덕성과 신뢰를 반드시 바로 세워야 한다"고 주장하며 교육의 공공성과 공정성 회복 필요성을 강하게 제기했다.
교육 불평등 문제에 대해서도 "교육은 특정 계층만을 위한 특권이 아니라 모든 아이들에게 공정하게 주어져야 할 권리"라며 "사는 곳이나 부모의 직업에 따라 교육의 질과 기회가 달라지는 현실을 더 이상 방치할 수 없다"고 밝혔다.
특히 노동 존중 교육의 필요성을 강조했다. "대다수의 아이들이 노동자의 자녀로 살아가는 현실에서 노동을 존중하는 교육은 선택이 아니라 필수"라며 "노동 존중 교육은 곧 사람을 존중하는 교육이며 선진 사회로 나아가는 가장 확실한 길"이라고 강조했다.
김재중 한국노총 강원지역본부 의장은 "강삼영 후보는 오랜 교육 현장의 경험과 철학을 바탕으로 기초학력 보장과 교육격차 해소, 노동 존중의 가치를 교육 속에 실현할 준비된 후보"라고 평가했다.
onemoregive@newspim.com