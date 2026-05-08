日, 한국과 '군수지원협정' 체결 추진...안보협력 가속화

AI 핵심 요약beta
- 일본 정부가 8일 자위대와 한국군 간 군수물자 상호제공 ACSA 체결 검토 착수했다.
- 7일 한일 안보정책협의회 후 국방협력 강화 방침 굳혔다.
- 북한 도발·중국 위협 대응 위해 실질 안보협력 확대 판단했다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 정부가 자위대와 한국군 간의 군용 물자를 상호 제공할 수 있는 '상호군수지원협정(ACSA)' 체결을 목표로 본격적인 검토에 착수했다.
8일 요미우리신문 등 현지 언론 보도에 따르면, 일본 정부는 7일 서울에서 개최된 '한일 안보정책협의회(2+2 안보대화)' 이후 양국 간 국방 협력을 한 단계 높이기 위해 이 같은 방침을 굳힌 것으로 알려졌다.
상호군수지원협정은 유사시나 연합 훈련, 재난 구호 상황에서 양국 군대가 연료, 식량, 탄약, 정비 서비스 등 군수 물자와 편의를 서로 제공할 수 있도록 하는 협정이다.
현재 한일 양국은 '군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아)'을 통해 북한의 핵·미사일 정보를 공유하고 있으나, 실제 물자가 오가는 군수 분야의 협정은 체결되어 있지 않다.
일본 언론은 일본 정부가 북한의 도발 및 중국의 군사력 확대 등 엄중해지는 역내 안보 환경에 대응하기 위해 한국과의 실질적인 안보 협력 확대가 필수적이라고 판단하고 있다고 분석했다.
이번 보도는 7일, 9년 만에 재개된 이후 두 번째로 열린 한일 안보정책협의회가 국장급에서 차관급으로 격상되어 개최된 직후 나왔다.
일본 측은 이번 회의를 계기로 양국 간 신뢰를 확인한 만큼, 향후 상호군수지원협정 체결 등 가시적인 안보 성과를 내는 데 집중할 계획이다.
특히 최근 한국 공군 블랙이글스가 일본 자위대 기지에서 연료 보급을 받는 등 인적·물적 교류가 재개되는 흐름 속에서, 이를 제도화하여 안정적인 협력 기반을 마련하겠다는 의지로 풀이된다.
goldendog@newspim.com