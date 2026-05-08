[6·3 지선 주자] 김미경 은평구청장 후보, 어르신 미소 공약…"건강 지원·여가시설 확충"

AI 핵심 요약beta
- 김미경 은평구청장 후보가 8일 어버이날 맞아 '어르신 미소 공약' 발표했다.
- 고령 퇴원환자 단기재활주택 설치와 3감 체크로 건강 지원 강화한다.
- 시니어 라이프 캠퍼스와 그냥해드림센터로 여가·일상 지원 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 김미경 더불어민주당 서울 은평구청장 후보는 8일 어버이날을 맞아 은평의 어르신들이 건강하고 품격 있는 노후를 누릴 수 있도록 돕는 세 가지 핵심 약속인 '어르신 미소 공약'을 발표했다. 이번 공약은 김 후보의 브랜드 공약인 '미소 공약'의 두 번째 시리즈다.
첫째 '아프기 전엔 챙겨드리고, 퇴원 후엔 모셔오겠다'는 다짐으로 어르신 건강지원을 강화한다. 은평형 고령 퇴원환자 단기재활주택(중간집)을 설치·운영해 안정적인 회복을 돕고, 시력·청력·구강 등 생활건강 3감(感) 체크와 맞춤형 영양·복약 지도를 실시할 계획이다. 또 정비사업과 연계해 치매친화적 공동주택을 조성한다.
둘째 어르신들이 집 가까이서 여가를 즐길 수 있도록 돕는다. 어르신들의 새로운 소통 거점이 될 '은평 시니어 라이프 캠퍼스'를 구축하고, 날씨와 관계없이 즐길 수 있는 '은평 관내 스크린파크 골프장'을 설치한다. 아울러 '어르신 놀이터'를 확대 설치해 언제든 안전하게 운동할 수 있는 여건을 만든다.
셋째 어르신 일상지원을 확대한다. 집안의 소소한 수리는 물론, 법률·노무·세무 상담도 지원하는 '은평형 그냥해드림센터'를 설치하고, 보행 중 쉬어갈 수 있는 '효도의자'도 늘린다. 특히 민선8기 김미경 구청장의 대표 효도 행정이었던 '백세콜'의 배차 시스템을 개선하고 '자녀 자동결제 시스템'을 도입해 이용 편의를 획기적으로 높일 것을 약속했다.
김 후보는 "23년 공직 생활 동안 현장에서 직접 만난 어르신들의 목소리를 이번 공약에 오롯이 담았다"며 "어르신들이 평소 살던 곳에서 불편함 없이 노후를 보내실 수 있는 '어르신이 가장 행복한 은평'을 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
kh99@newspim.com