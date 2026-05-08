하나증권, 지역 스타트업 육성 나선다…전북창조경제혁신센터와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 8일 전북창조경제혁신센터와 지역 스타트업 육성 MOU를 체결했다.
- 전북 유망 스타트업을 공동 발굴하고 성장 단계별 투자와 자본시장 지원을 추진한다.
- 하나증권은 전북벤처 혁신투자조합 3호 출자를 통해 투자 생태계 선순환을 만든다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권이 지역 스타트업 육성과 비수도권 투자 생태계 활성화에 나선다.
8일 하나증권은 (재)전북창조경제혁신센터와 '지역 스타트업 육성 및 투자 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 맺었다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 협약은 전북 지역 혁신기업을 조기에 발굴하고, 실질적인 모험자본을 공급해 비수도권 창업 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다.
양측은 협약을 통해 전북 지역 전략 산업군의 유망 스타트업을 공동 발굴·육성하고, 성장 단계별 후속 투자와 자본시장 진출 지원 방안을 모색할 계획이다.
하나증권은 직접투자와 조합 출자 검토, 자금 조달 등 성장 단계별 금융 지원을 제공하는 한편, 기업공개(IPO) 컨설팅과 인수합병(M&A) 자문 등 자본시장 진출 지원을 추진한다. 전북창조경제혁신센터는 보육 기업 정보 공유와 우수 기업 추천, 투자설명회 등 행사 공동 개최를 지원할 예정이다.
특히 하나증권은 이번 협약의 실행력을 높이기 위해 센터가 올 하반기 조성 예정인 '전북벤처 혁신투자조합 3호' 출자를 계획하고 있다. 지역 초기 스타트업을 밀착 보육하는 액셀러레이터에 자금을 공급함으로써 기업 발굴부터 후속 투자, 자본시장 진출로 이어지는 선순환 투자 구조를 마련하겠다는 구상이다.
강성묵 하나증권 대표이사는 "이번 협약은 전북 지역 스타트업에 초기 투자부터 후속 투자, 자본시장 진출까지 이어지는 성장 지원 체계를 마련한다는 점에서 의미가 있다"며 "하나증권은 투자와 기업금융 역량을 바탕으로 지역 혁신기업의 성장 과정에 함께하며 전북 지역 투자 생태계 활성화에도 힘을 보태겠다"고 말했다.
박선종 전북창조경제혁신센터 대표이사는 "최근 하나금융그룹의 전북에 대한 관심과 투자로 지역경제 활성화에 대한 기대감이 그 어느 때보다 크다"며 "이번 협약을 통해 하나증권과 함께 지역 벤처 스타트업을 대상으로 한 실질적인 지원을 한층 강화함으로써, 직접적인 협력사례를 만들어 나가겠다"고 전했다.
rkgml925@newspim.com