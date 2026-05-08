단양군, 농어촌기본소득 시범사업 공모 '총력전'

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 8일 농어촌기본소득 시범사업 추가 공모에 신청서를 제출했다.
- 부군수 단장 TF팀을 구성해 공모 전략 수립과 주민 의견 수렴을 추진한다.
- 생활인구 29만 명과 규제 보상 논리를 강점으로 내세워 선정을 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 농어촌기본소득 시범사업 추가 공모 선정에 행정력을 집중하며 본격 대응에 나섰다.
단양군은 소멸위기 농어촌 인구감소지역을 대상으로 추진되는 농어촌기본소득 시범사업 추가 공모에 신청서를 제출하고 사업 선정을 위한 전담 대응체계를 가동했다고 8일 밝혔다.
농어촌기본소득 시범사업은 인구감소지역 주민에게 1인당 월 15만 원 상당의 지역사랑상품권을 지급해 기본생활을 지원하고 지역 내 소비 활성화와 사회서비스 확대를 유도하기 위한 정책이다.
군은 부군수를 단장으로 한 전담 TF팀을 구성해 부서 간 협업체계를 구축하고 공모 전략 수립과 사업모델 구체화, 주민 의견 수렴 등을 추진하고 있다.
특히 이번 공모에서 단양군은 생활인구와 광역생활권이라는 지역 특수성을 핵심 강점으로 제시했다.
단양군은 주민등록 인구의 10.7배 수준인 약 29만 명의 생활인구를 보유하고 있으며 충북 북부권뿐 아니라 강원 남부와 경북 북부 지역까지 생활권을 공유하고 있다.
군은 이러한 여건이 농어촌기본소득이 지역 소비 확대와 생활서비스 이용 활성화에 미치는 효과를 검증할 수 있는 최적의 환경이라고 강조했다.
단양군은 지역이 오랜 기간 겪어온 환경·개발 규제 문제도 공모 논리에 포함했다.
시멘트산업과 국립공원 지역이 공존하는 특성상 주민들이 각종 환경 부담과 개발 제한, 생활 불편을 감내해 온 만큼 이번 사업이 실질적인 보상과 지역 활력 회복의 계기가 돼야 한다는 입장이다.
군은 주민들의 기대와 의지를 담은 서명부도 함께 제출했으며 사업 선정 이후 지역경제 선순환 구조를 강화하기 위한 연계 정책도 마련했다.
군 관계자는 "농어촌기본소득을 단순한 현금 지원이 아닌 소비 분산과 사회적경제 확산, 읍·면 균형 활성화로 이어지는 지역순환형 정책 모델로 설계하고 있다"며 "주민들의 간절한 뜻이 담긴 만큼 시범사업 선정에 최선을 다하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com