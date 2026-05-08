충주시 유튜브, 80만 재돌파…'지호가 간다'로 부활 신호탄

AI 핵심 요약beta
- 충주시가 8일 공식 유튜브 채널 구독자 80만 재돌파를 밝혔다.
- 김선태 주무관 퇴직 후 구독자 20만 급감했으나 최지호 주무관이 반전시켰다.
- '지호가 간다' 패러디 콘텐츠로 B급 감성 진화시켜 전국 1위 유지했다.
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최지호 주무관, 패러디 콘텐츠로 팬덤 재결집
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시 공식 유튜브 채널이 '제2의 전성기'를 맞았다.
상징적 인물이었던 '충주맨' 김선태 주무관의 퇴직으로 위기를 맞았던 채널이 불과 수개월 만에 구독자 80만 명을 다시 넘기며 반등에 성공했다.
충주시는 "공식 유튜브 채널이 구독자 80만 명을 재돌파하며 전국 지방자치단체 유튜브중 독보적 1위 자리를 공고히 했다"고 8일 밝혔다.
이번 성과는 김선태 주무관 퇴직 직후 불거진 대규모 구독자 이탈 사태를 딛고 이뤄진 결과라는 점에서 의미가 크다.
실제 충주맨의 사직 소식이 알려진 직후 채널 구독자는 97만여 명에서 나흘 만에 75만여 명으로 20만 명 이상 급감했다.
일각에서는 "충주시 유튜브 시대가 저물었다"는 관측까지 나왔다.
그러나 바통을 이어받은 최지호 주무관이 반전을 만들어냈다.
그는 '지호가 간다'라는 새로운 캐릭터를 내세워 '낙동강 방어선 사수'라는 서사를 구축하며 구독자 이탈을 막고 팬덤 재결집에 성공했다.
특히 드라마 '추노'를 패러디한 영상은 완성도 높은 연출과 코믹한 설정으로 화제를 모으며 높은 조회수를 기록했다.
이어 넷플릭스 예능 '솔로지옥'을 차용한 '메기 등장' 콘텐츠, 영화 패러디 형식의 지역 홍보 영상 등 잇단 흥행으로 '포스트 충주맨' 체제를 빠르게 안착시켰다는 평가다.
충주시 유튜브의 강점으로 꼽히는 'B급 감성'도 한층 진화했다는 분석이다. 단순 정보 전달을 넘어 공무원이 직접 출연해 지역을 소개하고, 대중문화 코드를 적극 활용하는 방식이 젊은 층의 호응을 이끌어냈다.
최 주무관은 지난 5일 구독자 80만 달성 기념 Q&A 게시물에서 "숫자에 자만하지 않고 늘 낮은 자세로 구독자들에게 감사하겠다"며 "더 즐겁고 유익한 콘텐츠로 보답하겠다"고 했다.
그러면서 "시민과 구독자 덕분에 다시 80만 고지에 올랐다"며 "멈추지 않는 도전으로 충주의 매력을 널리 알리겠다"고 했다.
시 관계자는 "80만 구독자는 공공기관이 시청자와 진정성 있게 소통하며 얻어낸 신뢰의 결과"라며 "충주시만의 차별화된 기획력과 콘텐츠 경쟁력이 다시 한번 입증됐다"고 말했다.
baek3413@newspim.com