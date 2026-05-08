MDS테크, IITP 과제 참여…양자보안 기술 개발

AI 핵심 요약beta
- MDS테크가 8일 5G 특화망 유무선 통합 환경에서 양자보안 네트워크 보안 기술 개발에 나선다.
- IITP 주관 사업에 ETRI와 공동 참여해 네트워크 슬라이싱 기반 보안 리질리언스 기술을 개발한다.
- 모빌위더스와 자회사와 협력해 양자내성 키 관리 및 엣지 디바이스 보안 하드웨어를 구축한다.
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모빌위더스와 암호 키·엣지 보안 공동 개발
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크가 5G 특화망 유무선 통합 환경에서 양자보안 기반 네트워크 보안 기술 개발에 나선다.
8일 MDS테크는 과학기술정보통신부 산하 정보통신기획평가원(IITP) 주관 정보보호 핵심원천 기술개발 사업에 참여해 관련 기술 개발을 추진 중이라고 밝혔다. 과제명은 '5G 특화망 유무선 통합 환경에서 네트워크 슬라이싱 기반 서비스의 보안 리질리언스 기술 개발'이다.
이 기술은 5G 특화망을 포함한 유무선 통합 네트워크 환경 전반에 적용된다. 네트워크 슬라이싱 기반 서비스의 안정성과 보안성 확보가 목표다. 네트워크 슬라이싱은 물리적 네트워크를 가상으로 분리해 서비스별 최적화된 환경을 제공하는 기술로, 자율주행·사물인터넷(IoT)·스마트팩토리 등 다양한 산업에 활용되고 있다.
과제는 한국전자통신연구원(ETRI)이 주관하며 MDS테크를 비롯한 국내 정보보호 산학연 기관이 공동 참여하고 있다. ETRI는 통합 보안 리질리언스 아키텍처와 AI 기반 보안 시스템 개발을 주도하고, MDS테크는 양자보안 기반 키 관리 및 엣지 디바이스 보안 기술 개발을 담당한다.
MDS테크는 임베디드 보안 전문기업 모빌위더스(대표 박한나)와 ▲양자내성 암호 키 생성 모듈 ▲암호 키 통합 관리 기술 ▲엣지 디바이스 보안 하드웨어 및 드라이버 등 핵심 기술을 공동 개발 중이다. 자회사 MDS인텔리전스의 암호 키 관리 기술과도 연계해 키 생성부터 관리, 디바이스 적용까지 이어지는 통합 보안 체계 구축도 함께 추진하고 있다.
회사 관계자는 "이번 기술 개발을 통해 네트워크와 디바이스를 연계한 보안 기술을 추진하고 있다"며 "다양한 산업 환경에 적용 가능한 보안 체계를 구축해 보안 시장에서 경쟁력을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com