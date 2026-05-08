베선트 美재무, 11일 방일...환율 등 경제안보 현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 스콧 베선트 미국 재무장관이 11일부터 3일간 일본을 방문해 다카이치 총리 등과 회담한다.
- 투기적 엔화 매도 대응과 희토류, 에너지 등 경제안보 현안을 주요 의제로 논의할 예정이다.
- 베선트 장관은 14~15일 중국 베이징 미중 정상회담 참석에 앞서 일본에 들러 관계자들을 만난다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 내주 11일부터 3일간 일정으로 일본을 방문해, 다카이치 사나에 총리, 가타야마 사츠키 재무상, 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 등과 각각 회담할 방침이라고 8일 니혼게이자이신문이 보도했다.
베선트 장관은 14~15일 중국 베이징에서 예정된 미중 정상회담에 참석하며, 중국 방문에 앞서 일본에 들러 일본 정부 관계자들과 만남을 갖는다.
12일 다카이치 총리, 가타야마 재무상, 우에다 총재 등과 각각 개별 회담을 하는 방향으로 조율 중인 것으로 전해졌다.
최근 투기적 엔화 매도에 대한 대응책이 주요 의제가 될 전망이다. 또한 환율 문제 외에도 희토류와 에너지 조달 등 경제안보 현안에 대해서도 논의할 것으로 보이며, 이란 문제 역시 의제가 될 가능성이 있다고 니혼게이자이는 전했다.
일본 정부와 BOJ는 4월 30일 1년 9개월 만에 엔화 매수 시장 개입을 실시했다. 이에 대해 미국 재무부는 "일본과 긴밀히 연락을 취하고 있다"고 답해, 외환시장 개입을 용인하는 듯한 입장을 내비쳤다.
베선트 장관은 오랫동안 투기적 엔화 매도를 경계해 왔다. 美재무부는 지난 1월 외환시장 개입의 전 단계인 '레이트 체크'에 나섰는데, 미국 당국은 이것이 일본 정부의 요청이 아니라 베선트 장관 주도로 이뤄졌다고 밝힌 바 있다.
goldendog@newspim.com