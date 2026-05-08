엑스페릭스, 퓨리오사AI와 총판 계약

AI 핵심 요약beta
- 엑스페릭스가 8일 퓨리오사AI와 NPU 기반 AI 솔루션 공급 계약을 체결했다.
- 양사는 RNGD 서버에 AI 소프트웨어를 결합한 턴키 AI 어플라이언스를 공동 개발한다.
- 매출 구조 변화와 공공 시장 경쟁 우위를 기대하며 AI 데이터센터 확장 계획이다.
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라이선스 중심서 서버 구축·운영 결합형 전환
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 기반 신원인식 전문기업 엑스페릭스가 AI 반도체 기업 퓨리오사AI와 신경망처리장치(NPU) 기반 AI 솔루션 공급 및 전략적 사업 협력을 위한 총판 계약을 체결했다고 8일 밝혔다.
양사는 이번 계약에 따라 퓨리오사AI의 고성능 NPU 'RNGD(레니게이드)' 서버에 엑스페릭스의 AI 소프트웨어와 에이전트 AI 기반 자동화 서비스를 결합한 'AI 올인원 어플라이언스'를 공동 개발한다. 이 제품은 기존에 서버·소프트웨어·시스템통합(SI)을 각각 구축해야 했던 것과 달리 인프라 구축부터 운영까지 아우르는 턴키(Turn-key) 형태로 제공된다. 산업별 맞춤형 AI 모델, 데이터 처리, 업무 자동화 기능도 통합 제공될 예정이다.
이번 협력으로 엑스페릭스의 매출 구조에도 변화가 예상된다. 기존 AI 소프트웨어 라이선스 중심에서 벗어나 NPU 서버 공급과 구축·운영 서비스가 결합된 방식으로 전환되면서 건당 수주 규모 확대가 기대된다. 금융·공공·의료 등 보안 민감 산업을 포함해 온프레미스 기반 AI 인프라 수요가 증가하고 있어 연내 매출 반영도 가능할 것으로 회사 측은 보고 있다.
퓨리오사AI의 레니게이드 서버 'NXT RNGD'는 엔비디아 GPU 대비 전력 효율성과 운용 경제성을 갖추고 있다고 회사 측은 설명했다. 특히 국산 NPU와 국산 AI 소프트웨어의 조합은 공공 조달 시장에서 경쟁 우위를 점할 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
양사는 향후 AI 워크로드 최적화 및 산업별 레퍼런스 아키텍처 공동 구축도 병행하며 AI 데이터센터까지 확장 가능한 인프라 구조를 마련할 계획이다.
엑스페릭스 관계자는 "이번 협력은 단순 인프라 공급을 넘어 현장에서 바로 활용 가능한 AI 솔루션을 제공하는 사업 모델의 출발점"이라며 "에이전트 AI 기반 업무 자동화와 산업별 AX(AI Transformation) 적용 모델을 구체화해 통합 AI 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com