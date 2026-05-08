[특징주] 레인보우로보틱스 13%↑…코스피 숨고르기에 로봇주 순환매

AI 핵심 요약beta
- 로봇주가 8일 코스닥에서 AI·반도체 차익실현 속 강세를 보인다.
- 레인보우로보틱스는 9만3000원(+13.34%) 오른 79만원에 거래된다.
- 에이치엠넥스는 2120원(+26.57%) 오른 1만100원에 거래되며 순환매 유입된다.
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에이치엠넥스 26%대 급등…현대차 아틀라스 공개 훈풍 지속
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 로봇주가 코스피 인공지능(AI)·반도체주 차익실현 속 순환매 자금을 끌어들이며 코스닥에서 강세를 보이고 있다.
8일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 20분 기준 레인보우로보틱스는 전일 대비 9만3000원(+13.34%) 오른 79만원에 거래되고 있다. 장중 한때 80만원까지 오르기도 했다.
같은 시각 에이치엠넥스는 전일 대비 2120원(+26.57%) 오른 1만100원에 거래됐다.
이 같은 강세는 전일 AI·반도체주 급등에 따른 차익실현 매물이 쏟아지는 가운데 소외됐던 로봇 테마로 순환매 자금이 유입된 영향으로 풀이된다.
한지영 키움증권 연구원은 "전일 종전 소식 등으로 급락한 방산을 포함한 여타 소외 업종으로 순환매가 전개될 것"이라고 전했다.
현대차그룹 계열사 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 개발형 모델 작동 영상 공개에 따른 피지컬 AI 기대감도 로봇주 강세를 뒷받침하는 요인으로 꼽힌다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 14.19포인트(1.18%) 오른 1213.37에 거래되며 코스피(-2.01%)와 대조적인 흐름을 기록 중이다.
dconnect@newspim.com