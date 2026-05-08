대웅제약, 티온랩테라퓨틱스와 '월 1회 투여 비만치료제' 개발

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세마글루타이드 장기지속형 주사제 개발 추진

연내 첫 환자 투약 목표…"비만 포트폴리오 강화"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 티온랩테라퓨틱스와 비만 치료용 세마글루타이드 월 1회 장기지속형 주사제의 글로벌 개발 및 상업화를 위한 전략적 제휴 협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 티온랩테라퓨틱스의 장기지속형 약물전달 플랫폼 기술과 대웅제약의 개발·임상·사업화 역량을 결합해 글로벌 비만 치료제 시장 경쟁력을 확보하기 위해 추진됐다.

대웅제약과 티온랩테라퓨틱스가 공동개발하는 세마글루타이드 월 1회 장기지속형 주사제 [사진=대웅제약]

양사는 이번 협력을 바이오 스타트업과 대형 제약사의 역량을 결합한 오픈 이노베이션 모델로 설명했다. 중소 바이오기업이 단독으로 수행하기 어려운 글로벌 임상과 규제 인허가를 분담하고, 대형 제약사는 기술 확보와 사업화 속도를 높일 수 있는 상호 보완적 구조다.

협력 대상은 티온랩테라퓨틱스의 독자 플랫폼 '큐젝트 스피어(QujectSphere)'와 대웅제약의 독자 플랫폼 '큐어(CURE)'를 결합해 개발 중인 세마글루타이드 월 1회 장기지속형 주사제다.

큐젝트 스피어는 특화 조성물 배합 기반 미립자 코팅 기술을 통해 초기 약물 방출을 억제하는 데 강점을 갖고 있다. 큐어는 인렛 노즐(Inlet Nozzle) 공정을 활용해 균일한 입자 크기의 마이크로스피어를 제조함으로써 안정적이고 편차가 적은 약물 방출 속도를 구현하는 공정 기술이다.

양사는 두 기술이 상호 보완적으로 작용해 초기 급속 방출을 억제하면서도 장기간 안정적인 약물 방출 패턴을 구현할 수 있을 것으로 보고 있다. 또 양산 단계에서도 제품 간 편차를 최소화해 안정적인 품질 특성을 확보할 수 있다.

이를 통해 기존 주 1회 투여 방식 대비 연간 주사 횟수를 52회에서 12회 수준으로 줄여 환자 편의성과 복약 순응도를 높일 수 있을 것으로 전망된다.

대웅제약은 이번 프로젝트의 임상개발을 주도한다. 양사는 지난 4월 해당 과제에 대한 국내 임상시험계획(IND)을 신청했으며, 연내 첫 환자 투약을 목표로 국내 임상과 글로벌 개발을 본격 추진할 계획이다. 글로벌 임상 수행 경험과 약동학·약력학(PK/PD) 기반 개발 전략을 바탕으로 초기 임상 단계부터 개발 성공 가능성을 높여 글로벌 경쟁력을 갖춘 장기지속형 비만 치료제로 육성한다는 방침이다.

이번 협약은 단순 재무적 투자에 그치지 않고 개발과 상업화 전 단계에 걸친 협업 체계를 강화하기 위한 목적도 담고 있다. 양사는 단계별 협력을 통해 제품 경쟁력을 높이고 글로벌 비만 치료 시장에서 차별화된 치료 옵션으로 자리매김할 수 있도록 협업을 이어갈 계획이다.

대웅제약은 이번 협약으로 비만 치료 포트폴리오를 한층 강화하게 됐다. 기존 경구제와 마이크로니들 패치에 이어 장기지속형 주사제까지 확보하면서 다양한 투여 옵션을 아우르는 전략을 구축한 것이다.

글로벌 비만 치료제 시장은 연평균 30% 이상 성장해 오는 2030년 최대 2000억달러 규모로 확대될 것으로 전망된다. 특히 월 1회 장기지속형 제형은 아직 시장 내 경쟁 제품이 많지 않은 미충족 수요 영역으로 꼽힌다.

박성수 대웅제약 대표는 "이번 협약을 통해 비만 치료 영역에서 업계 최고 수준의 포트폴리오를 완성하게 됐다"며 "글로벌 임상 및 생산 역량을 바탕으로 전 세계 환자들에게 보다 편리하고 효과적인 치료 옵션을 제공하겠다"고 말했다.

임덕수 티온랩테라퓨틱스 대표는 "대웅제약과의 협력을 통해 국내 임상과 글로벌 진출 기반을 동시에 마련하게 됐다"며 "월 1회 투여만으로 기존 치료제와 동등 이상의 효과를 내는 혁신 제품을 선보이겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com