토스뱅크, 국고금 환지급 서비스 본격 확대

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 8일 한국은행과 연동해 국고수납대리점 자격을 취득했다.
- 국고금 납부에 이어 환지급 서비스를 본격 확대한다.
- 고객은 토스 앱으로 세금 납부와 환급금 수령을 편리하게 이용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 한국은행과 직접 연동해 국고수납대리점 자격을 취득하고, 국고금 환지급 서비스를 본격 확대한다고 8일 밝혔다.
이번 국고수납대리점 자격 취득으로 토스뱅크는 기존 국고금 납부 서비스에 이어 국고금 환지급 업무까지 수행하게 된다. 국고 환지급은 국세 환급금 등 국가기관이 고객에게 지급하는 금액을 고객 계좌로 받을 수 있도록 하는 업무다.
이번 자격 취득은 토스뱅크가 국고금 납부와 환지급을 아우르는 공공 금융 인프라 기반을 강화했다는 점에서도 의미가 있다. 고객 입장에서는 기존처럼 토스 앱에서 국고금 납부 서비스를 이용하면서, 환급금과 지급금 수령 계좌로도 토스뱅크 계좌를 활용할 수 있게 된다.
토스뱅크 관계자는 "이번 국고수납대리점 자격 취득은 토스뱅크가 한국은행과 직접 연동해 국고금 업무 처리 기반을 한층 강화했다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 고객이 세금 납부와 환급금 수령 등 일상 속 공공 금융 서비스를 더 쉽고 안정적으로 이용할 수 있도록 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com