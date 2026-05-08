에스파, 지드래곤과 손잡았다…정규 2집 선공개곡 지원사격

AI 핵심 요약beta
- 에스파가 8일 SM엔터테인먼트를 통해 'WDA' 선공개를 발표했다.
- 지드래곤이 피처링으로 참여해 랩 메이킹까지 맡아 시너지를 냈다.
- 11일 선공개 후 29일 정규 2집 '레모네이드'를 발매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 에스파가 선공개곡 'WDA (홀 디퍼런트 애니멀, Whole Different Animal)'로 지드래곤과 특별한 시너지를 선사한다.
8일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 에스파는 오는 29일 오후 1시 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)'를 발매하며, 이에 앞서 11일 오후 6시 싱글 'WDA'를 선공개하고 본격 컴백 카운트다운에 나선다.
특히 'WDA'는 지드래곤이 피처링 아티스트로 출격, 본인 파트의 랩 메이킹에도 직접 참여해 완성도를 높인 것은 물론, 에스파와 강렬한 시너지를 이뤄 좋은 반응을 얻을 것으로 보인다.
또한 이번 곡은 웅장한 신스 베이스와 묵직한 훅이 압도감을 주는 힙합 기반의 댄스 곡으로, 한층 견고해진 에스파의 성장을 담은 가사를 통해 세계관의 새 챕터를 알린다.
또한 이날 유튜브 에스파 채널 등을 공개된 'WDA' 뮤직비디오 티저 영상은 기묘한 분위기 속 범접할 수 없는 아우라를 드러낸 에스파의 모습을 담아, 신곡과 본편 영상에 대한 궁금증을 높이고 있다.
alice09@newspim.com