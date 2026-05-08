"의료 취약지역 찾아간다"… 쿠팡, 단양서 500명 건강검진 지원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 7일 충북 단양군에서 온동네 케어 프로그램을 진행했다.
- 지역 주민 500여 명에게 내과·치과·혈액검사 등 건강검진을 실시했다.
- 고령화 지역 주민 대상으로 가정 방문 진료와 사후 관리를 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 의료 접근성이 낮은 농산어촌 지역을 찾아가는 사회공헌 활동을 확대하며 지역 상생 행보를 이어가고 있다.
쿠팡은 지난 7일 충북 단양군 매포체육관에서 '온동네 케어' 프로그램을 진행하고 지역 주민 500여 명을 대상으로 건강검진을 실시했다고 8일 밝혔다.
이는 쿠팡과 대한중앙의료봉사회가 함께하는 사회공헌 프로젝트로, 지난 4월 전북 장수군에 이어 두 번째다. 오는 6월에는 경북 지역으로 확대될 예정이다.
단양군은 인구 2만 6천여 명 중 65세 이상이 37.6%를 차지하는 초고령 지역이다. 상급 의료기관까지 거리가 멀고 교통 여건이 좋지 않아 의료 접근성이 낮다.
이날 검진에는 대학병원 교수급 의사를 포함한 의료진 40여 명이 참여했다. 어르신과 어린이, 매포중학교 학생 등 약 500명을 대상으로 내과·치과·한방 진료와 혈액검사, 골밀도 검사를 진행했다. 거동이 불편한 어르신을 위해서는 가정 방문 진료도 병행했다.
성장기 아동·청소년에게는 성장곡선 분석과 성장판 검사 등 발달 검사를 새로 제공했다. 진료 결과에 따라 의약품과 상비약 키트를 제공하고, 추가 진료가 필요한 경우 인근 병원과 연계해 사후 관리를 지원할 예정이다.
신상균 단양군 매포읍장은 "상급병원을 이용하려면 제천이나 원주까지 1시간 이상 이동해야 하는데, 직접 찾아와 검진해주니 주민들의 반응이 좋다"고 말했다.
nrd@newspim.com