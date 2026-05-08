"이틀 만에 1000만명"…G마켓 '빅스마일데이' 초반 흥행

AI 핵심 요약beta
- G마켓이 8일 빅스마일데이를 시작해 방문자 1000만명을 돌파했다.
- 고가 가전 생필품 할인 확대와 장항준 마케팅이 맞물려 흥행했다.
- 기념 라이브 방송에서 1만명 커피 기프티콘과 캐시를 추첨 증정한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = G마켓의 상반기 최대 쇼핑 행사 '빅스마일데이'가 시작 이틀 만에 누적 방문자 1000만명을 돌파하며 초반 흥행에 성공했다.
G마켓은 이번 행사가 오픈 직후 고객 유입이 빠르게 늘며 단기간에 방문자 수가 1000만명을 달성했다고 8일 밝혔다.
올해는 행사 초반부터 고객 방문이 급증하고 있다. 행사 시작 이틀 만에 방문 고객 수가 1000만명을 넘어섰다. 고가 가전부터 생필품까지 물가 부담이 큰 품목을 중심으로 할인 폭을 확대한 데다, 영화감독 장항준을 앞세운 마케팅 효과가 맞물린 결과로 풀이된다.
G마켓은 이를 기념해 이날 오후 2시 '장항준이 쏜다! 랜선 커피차 라이브'를 진행한다. 30분 간 진행되는 라이브방송에서는 빅스마일데이 기간 내 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 1만명에게 메가MGC커피 아이스 아메리카노 기프티콘을 증정한다. 추가로 10명에게는 스마일캐시 1만원을 지급한다. 고객들은 구매 상품의 주문번호를 라이브방송 중 채팅으로 인증하면 된다.
이달 19일까지 진행되는 빅스마일데이는 고가 가전부터 생필품까지 물가 부담이 큰 품목을 중심으로 할인 폭을 확대했다. 장항준 감독을 메인 모델로 한 마케팅도 함께 진행 중이다.
이날 하루 동안 빅스마일데이 상품 구매 시 사용 가능한 중복쿠폰도 제공된다. 최대 1만원까지 할인받을 수 있으며, 쿠폰 적용 가능 상품은 각 상품 상세 페이지에서 확인할 수 있다.
G마켓 관계자는 "강력한 할인 혜택을 적용한 인기 상품을 전면에 내세우고, 장항준 감독의 광고 캠페인이 좋은 반응을 얻으면서 고객 유입이 크게 늘고 있다"고 말했다.
nrd@newspim.com