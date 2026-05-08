안산시 '관광사진 공모전' 개최..."10월 1~19일까지 접수"

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 8일 안산 관광사진 공모전을 개최한다.
- 시민·관광객이 안산 명소 사진으로 참여하며 10월 1일부터 16일 접수한다.
- 수상작은 11월 30일 발표하며 홍보물로 활용한다.
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 안산의 아름다운 관광지와 숨은 매력을 발굴하기 위한 '2026년 안산시 관광사진 공모전'을 개최한다고 8일 밝혔다.
시에 따르면 이번 공모전은 시민과 관광객의 시선으로 담은 안산의 다양한 관광명소를 발굴하기 위해 마련됐다. 공모 분야는 관광명소의 주·야간 모습과 사계절 풍경 등 안산의 매력을 담은 사진이다.
접수 기간은 10월 1일부터 10월 16일까지다. 국민 누구나 참여할 수 있으며, 출품작은 지난해 11월 1일부터 올해 10월 16일까지 촬영한 작품만 인정된다.
출품은 1인당 최대 2점까지 가능하다. 작품은 JPG 또는 JPEG 형식으로 제출하면 되며, 안산시청 관광과로 등기우편이나 전자우편을 통해 접수할 수 있다.
수상작은 심사를 거쳐 오는 11월 30일 발표할 예정이다. 시상은 ▲최우수상(1점, 상금 100만 원)▲우수상(2점, 각 70만 원) ▲장려상(3점, 각 40만 원)▲입선(14점, 각 10만 원)을 선정하며 최우수상부터 장려상까지는 상장이 함께 수여된다.
수상작들은 향후 안산시 관광 홍보물과 시청 누리집·사회관계망서비스(SNS) 등의 다양한 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.
이선희 문화체육관광국장은 "이번 공모전을 통해 시민과 관광객이 담은 안산의 다양한 관광지가 많이 소개되길 기대한다"며 "아름답고 창의적인 사진을 통해 안산의 매력이 널리 알려지길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com