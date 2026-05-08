'와일드 씽' 코미디와 K팝 대가들의 만남…역대급 시너지 기대

AI 핵심 요약beta
- 손재곤 감독과 '극한직업' 제작사, K-POP 전문가들이 영화 '와일드 씽'을 제작했다.
- 해체된 3인조 댄스그룹이 20년 만에 재기를 노리는 코미디 영화로 6월 3일 개봉한다.
- Y2K 스타일링과 맞춤형 곡, 정교한 안무로 웃음과 음악, 퍼포먼스를 담아냈다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 코미디 작품을 꾸준히 선보여온 손재곤 감독과 '극한직업' 제작사, 베테랑 제작진과 K-POP 전문가들이 영화 '와일드 씽'으로 의기투합했다.
올여름 강력한 웃음을 예고하는 영화 '와일드 씽'에 코미디 전문 감독부터 베테랑 제작진, K-POP 전문가까지 총출동했다. '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.
코미디 장르에서 독보적인 세계관을 구축해온 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 데뷔작 '달콤, 살벌한 연인'으로 평단과 관객 모두를 사로잡은 그는 이후 '이층의 악당''해치지않아'를 통해 기발한 설정과 아이러니한 유머로 자신만의 입지를 다져왔다. 이번에도 개성 강한 캐릭터와 예측불허 스토리, 쉴 새 없이 터지는 웃음으로 '손재곤표' 코미디의 정수를 선보일 예정이다.
대한민국 코미디 영화 역대 흥행 1위 '극한직업'의 제작사 어바웃필름과 각 분야 베테랑 제작진도 참여한다. '좀비딸' '무빙' '올빼미'의 조태희 분장감독과 '최악의 악' '파인' '영웅'의 김나은 분장실장, '대도시의 사랑법' '파일럿' '길복순' 의 김정원 의상감독이 합류해 Y2K 스타일링을 재현하며 몰입도를 끌어올린다. 또한 '길복순' '킹메이커'의 이진희 음악감독이 과거의 무드에 현대적 감각을 더한 사운드를 구현한 것은 물론, 댄스곡 'Shout it out', 발라드 '니가 좋아' 등 극 중 맞춤형 곡들을 통해 풍성함을 더했다.
실제 K-POP 전문가들도 가세했다. 트와이스, 샤이니, 아이유 등과 작업한 심은지 작곡가가 '트라이앵글'의 대표곡 'Love is'의 작사, 작곡을 맡았으며 엔믹스, 갓세븐, ITZY 등과 협업한 KASS 등 JYP 엔터테인먼트 소속 프로듀서들이 합류해 리얼리티를 높였다. 안무 역시 '싹쓰리'와 작업한 나나컴퍼니가 맡아 브레이킹 댄스부터 아이돌 특유의 에너제틱한 안무까지 세밀하게 구현하며 다채로운 볼거리를 완성했다.
"웃고 즐기다가 어느새 콧노래가 나오는 영화가 되길 바란다"는 손재곤 감독의 포부처럼 웃음, 음악, 퍼포먼스를 모두 담아낸 영화 '와일드 씽'은 6월 3일 극장에서 개봉한다.
jyyang@newspim.com