부산시, 지역외상의료체계 구축 발대식…외상환자 대응체계 본격 가동

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 부산대병원에서 지역외상의료체계 시범사업 발대식을 열었다.
- 권역외상센터와 센텀·좋은삼선병원 간 허브-스포크 구조로 외상환자 대응체계를 가동했다.
- 소방재난본부 협력으로 골든타임 확보와 응급실 과밀화 완화를 기대했다.
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응급의료체계 개선·병원 미수용 문제 해결
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 8일 부산대학교병원 부산권역외상센터에서 '부산형 지역외상의료체계 구축 시범사업' 발대식을 갖고 외상환자 대응체계를 본격 가동한다고 밝혔다.
이번 발대식은 지역외상거점병원 지정에 따라 권역외상센터, 소방재난본부, 참여 의료기관 간 협력체계를 구축하고 사업 운영 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
김재훈 부산권역외상센터장이 직접 그간의 추진 경과를 설명하고 시설을 안내해 의료진과 관계자들의 이해를 돕는다.
앞서 시는 외상환자의 신속하고 전문적인 치료를 위해 공모를 통해 센텀종합병원과 좋은삼선병원을 지역외상거점병원으로 선정했다.
지역외상거점병원은 외상환자 발생 초기 평가와 안정화 치료를 담당하고, 필요 시 권역외상센터와 연계해 치료의 연속성을 확보하는 역할을 맡는다.
시범사업은 권역외상센터를 중심에 두고 지역외상거점병원을 연결하는 허브-스포크(Hub-Spoke) 구조로 운영된다.
중증외상환자는 권역외상센터에서 고난도 수술과 집중치료를 받고, 지역외상거점병원은 초기 대응과 안정화 치료를 담당하는 방식으로 역할을 분담한다.
시는 소방재난본부와의 협력을 통해 외상환자 발생 시 단계적·연계형 응급의료체계를 구축할 계획이다. 외상환자의 골든타임 확보와 함께 응급실 과밀화, 병원 미수용 문제 완화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
ndh4000@newspim.com