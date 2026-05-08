特斯拉领跑韩国进口车市 比亚迪势头强劲

纽斯频通讯社首尔5月8日电 随着电动汽车需求快速增长，韩国进口车市场正加速向电动化转型。

特斯拉商标。【图片=纽斯频通讯社、彭博社】

韩国进口汽车协会（KAIDA）7日发布的数据显示，4月进口乘用车新注册登记量为3.3993万辆，环比增长0.1%，同比增长58.1%。今年前4个月累计注册登记量为11.6113万辆，同比增长41.3%。

从品牌来看，特斯拉当月注册登记量达1.3190万辆，市场份额为38.8%，同比增长811.5%，位居各品牌首位。宝马和梅赛德斯-奔驰分别以6658辆和4796辆排名第二、第三。中国品牌比亚迪为2023辆，位列第四。

从动力类型看，4月电动车注册登记量为1.8319万辆，占比53.9%，同比增长393.5%；混合动力车型为1.2777万辆，占比37.6%，同比下降6.7%；汽油车和柴油车分别为2734辆和163辆。电动车与混合动力车型合计占比达91.5%，显示市场结构正由燃油车向电动化车型加速转变。

从来源地看，欧洲品牌以48.2%的市场份额继续保持领先，美国品牌在特斯拉带动下占比升至40%，中国品牌占比为6%。从购买结构看，个人购车占比65.0%，企业购车占比35.0%。

业内人士表示，在电动车销售增长和新车型投放带动下，韩国进口车市场保持扩张态势，电动化趋势进一步显现。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社