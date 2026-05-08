서울AI재단, 베이징 CHITEC 참가

AI 핵심 요약beta
- 서울AI재단이 7일부터 중국 베이징 CHITEC에 참가해 SLW 홍보관 운영한다.
- 글로벌 관계자 대상 SLW 소개와 중국 기관 협력 네트워크 확대한다.
- 중관촌 등과 업무협약 체결하고 10월 SLW 2026 글로벌 홍보 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울AI재단(이사장 김만기)은 지난 7일부터 10일까지 중국 베이징에서 열리는 '중국국제과학기술산업박람회(CHITEC)'에 참가해 '스마트라이프위크(Smart Life Week, SLW)' 홍보관을 운영하고 있다고 8일 밝혔다.
재단은 이번 박람회 참가를 통해 글로벌 도시 및 기관 관계자를 대상으로 스마트라이프위크(SLW)를 알리고 중국 내 유관기관과의 협력 네트워크를 확대할 계획이다.
CHITEC는 베이징시 인민정부가 주최하는 중국의 주요 과학기술 산업 전시회로, 인공지능(AI), 정보기술, 지능형 제조 및 바이오·의료 등 첨단 분야 기업들이 대거 참여한다.
서울AI재단은 베이징 국가컨벤션센터(CNCC) 내 72㎡ 규모의 홍보관을 설치하고, 이번 박람회를 통해 2026년 스마트라이프위크(SLW)와 2025년 성과를 소개할 계획이다. 주민혁신상 수상 기업 전시 및 참관객 체험 존 등 다양한 존으로 구성된다.
오는 10월 개최 예정인 '스마트라이프위크(SLW) 2026'에 대한 글로벌 홍보도 박람회에서 강화할 예정이다. 재단은 해외 도시 관계자와 기업에게 SLW 참가를 제안하고 협업 가능성을 모색하는 활동도 실시한다.
스마트라이프위크(SLW) 2026은 'AI와 만나는 순간, 도시는 깨어난다'라는 슬로건을 가지고 10월 6일부터 3일간 코엑스에서 열린다. 올해는 지난해보다 1.5배 늘어난 규모와 다양한 콘텐츠로 'AI로 그리는 미래도시의 일상'을 보여줄 예정이다.
재단은 박람회 기간 동안 다양한 기관과 기업과의 네트워킹을 시도하며, 베이징시 경제정보국 및 중관촌 과학성, 글로벌 IT 기업과의 면담을 통해 협력 방안을 논의할 예정이다.
이번 행사 기간 중에 중관촌 지우연구원과 글로벌 혁신센터(KIC 중국)와 업무협약을 체결하고, 이를 통해 5월 중순 예정된 쓰촨성 과학기술청 대표단의 서울AI재단 방문을 계획하고 있다.
김만기 서울AI재단 이사장은 "이번 CHITEC 참가를 통해 SLW를 중국의 기관 및 글로벌 기업에 프레젠테이션할 수 있게 되어 기쁘다"며 "재단은 서울이 글로벌 AI 도시로 자리잡을 수 있도록 다양한 파트너십을 확장해 나가겠다"고 밝혔다.
jycafe@newspim.com