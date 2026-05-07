[6·3 지선] 오세훈 "이재명 정부 '부동산 폭정' 시민과 함께 막을 것"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장 후보 선대위가 7일부터 부동산지옥 현장 제보 접수를 시작했다.
- 이는 6일 출범한 부동산 지옥 시민대책회의의 후속조치로 전세 실종 등의 실상을 파헤친다.
- 오 후보가 시민 제보 중심으로 현장 방문하며 부동산 폭정에 맞서 서울 주택을 지킨다.
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전세 실종·월세 급등 등 실상 파악
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선거대책위원회는 이재명 정부의 '부동산 폭정'을 시민과 함께 막아내기 위해 7일부터 '부동산지옥 현장 제보' 접수를 본격적으로 시작한다고 밝혔다.
이번 '부동산지옥 현장 제보' 접수는 6일 출범한 '부동산 지옥 시민대책회의'의 후속조치다. 실제 현장에서 벌어지는 전세 실종, 월세 급등, 세금 폭탄 등의 실상을 시민의 목소리로 낱낱이 파헤치겠다는 취지를 담고 있다고 선대위는 덧붙였다.
오세훈 후보는 6일 '부동산지옥 시민대책회의' 출정 기자회견을 열고 부동산지옥의 현실을 강조하며 "집이 있는 시민도 어렵고, 집이 없는 시민도 어려워졌다"며 "집을 계속 보유하려는 시민도, 집을 팔려는 시민도, 집을 사려는 시민도 모두가 고통받는 부동산 지옥이 됐다"고 말한 바 있다.
오 후보 선대위는 시민들이 직접 제보한 실상을 중심으로 오세훈 후보가 현장으로 직접 찾아가 '부동산지옥 시민대책회의'를 개최할 방침이다.
선대위는 "오세훈 후보는 금일 부동산지옥 현장제보 접수를 시작으로 시민들과 함께 힘을 모으는 행보에 더욱 박차를 가할 것"이라며 "시민과 함께 부동산지옥에 맞서, 서울의 집을 지키고, 시민의 삶 지킬 것"이라고 강조했다.
kh99@newspim.com