이상천, '마을 중심 도시 재건' 등 제천시 3차 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 이상천 제천시장 후보가 7일 3차 공약 발표했다.
- 인구 감소 대책으로 마을 중심 도시 재건 제시했다.
- 청년자치예산제와 안심주택 공급 등 추진한다.
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청년자치예산제 도입·마을공약 확대… 시민 체감형 변화 강조
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 이상천 더불어민주당 제천시장 후보가 '마을 중심 도시 재건'을 내세운 3차 공약을 발표하며 인구 감소와 지역 침체 해법을 제시했다.
이 후보는 7일 제천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "제천은 아이 키우기 어렵고 청년이 떠나는 도시로 변하고 있다"며 "현실을 직시하고 도시 구조를 바꿔야 할 시점"이라고 밝혔다.
이어 "아동 살기 환경 전국 하위권은 도시 미래에 대한 경고"라며 기존 방식으로는 한계가 있다고 진단했다.
공약은 대규모 개발 대신 마을 단위 생활 개선에 초점을 맞췄다. 이 후보는 "도시의 변화는 거대한 사업이 아니라 마을에서 시작된다"며 "마을이 바뀌면 읍면이 바뀌고 결국 도시 전체가 변화하게 된다"고 강조했다.
핵심은 '청년자치예산제'다. 4년간 88억 원을 청년이 직접 제안·집행하도록 해 정책 참여를 확대하겠다는 구상이다.
그는 '청년 안심주택 100호' 공급과 함께 제천으로 전입해 취업하는 청년에게 공공주택을 우선 배정하는 협약을 추진하겠다는 계획도 내놨다.
이와 함께 봉양 공중목욕탕, 청풍 미식로드, 수산 힐링테마파크, 백운 파크골프장 등 생활 밀착형 사업도 약속했다.
이 후보는 "무리한 대규모 개발은 지역 상권에 부담이 될 수 있다"며 "시민의 삶을 지키면서 성장해야 한다"고 말했다. 그러면서 "정치는 거창한 구호가 아니라 시민의 삶을 바꾸는 일"이라며 "권력이 아니라 시민이 맡겨준 권한으로 평가받는 시장이 되겠다"고 덧붙였다.
choys2299@newspim.com