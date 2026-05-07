샐러디, 사찰음식 명장 선재스님 협업 신메뉴 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 샐러디가 선재스님과 협업해 채식 한식 신메뉴 2종을 14일 출시했다.
- 고추간장 당근 국수와 취나물 비빔밥으로 오신채 없이 두부 버섯 사용했다.
- 14일부터 두 달 한정 판매하며 27일까지 앱 가입자 쿠폰 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 샐러드 브랜드 샐러디가 사찰음식 명장 1호인 선재스님과 협업하여 채식 기반의 한식 신메뉴 2종을 오는 14일 출시한다. 이번 신제품은 샐러디의 '셰프 컬렉션' 프로젝트의 일환으로 기획됐다.
출시되는 메뉴는 '고추간장 당근 국수'와 '고추간장 취나물 비빔밥' 2종이다. 두 메뉴 모두 육류와 오신채(파, 마늘, 부추, 달래, 흥거)를 사용하지 않은 식물성 식단으로 구성됐다. 단백질 보충을 위해 두부와 버섯을 활용했으며, 전통 발효 간장을 베이스로 한 특제 고추간장 양념을 사용해 재료 본연의 맛을 살린 것이 특징이다.
이번 프로젝트는 선재스님이 상업 외식 브랜드와 진행하는 첫 번째 협업 사례다. 선재스님은 최근 영상 콘텐츠 출연 등으로 사찰음식에 대한 관심이 높아짐에 따라, 대중적인 외식 플랫폼을 통해 자연주의 식문화를 전달하고자 이번 협업에 참여한 것으로 알려졌다. 샐러디 측은 선재스님의 조리법을 브랜드의 공정에 맞춰 재해석하되, 인위적인 첨가물을 줄여 고유의 철학을 유지하는 데 중점을 두었다고 설명했다.
신메뉴 2종은 14일부터 약 두 달간 한정 판매될 예정이다. 샐러디는 제품 출시를 기념해 오는 27일까지 자사 애플리케이션 가입자를 대상으로 전용 쿠폰을 제공하는 '휴식지원금' 프로모션을 진행한다. 샐러디 관계자는 "앞으로도 다양한 분야의 전문가와 협력해 채소 중심의 건강한 식단 라인업을 지속적으로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
ohzin@newspim.com