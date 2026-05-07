아이엘로보틱스, 애지봇과 한국 독점 파트너십 체결

AI 핵심 요약beta
- 아이엘로보틱스는 7일 애지봇과 국내 로봇 공급 및 사업 개발 독점 파트너십을 체결했다.
- 애지봇 휴머노이드·서비스 로봇의 국내 독점 공급·사업 권한을 확보하고 쇼룸·RaaS 모델을 추진한다.
- 아이엘 제조 데이터와 결합해 피지컬 AI 학습 및 로봇 아이돌 등 신규 서비스를 검토한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이엘로보틱스는 휴머노이드 로봇 기업 애지봇(Agibot)과 국내 로봇 제품 공급 및 사업 개발을 위한 독점 파트너십 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 계약에 따라 아이엘로보틱스는 애지봇이 개발한 휴머노이드·서비스 로봇 제품군에 대해 국내 독점 공급 권한과 사업 개발 권한을 확보했다.
아이엘로보틱스는 앞으로 휴머노이드·서비스 로봇 공급, 체험형 로봇 쇼룸 구축, 서비스형 로봇(Robot as a Service, RaaS) 사업 모델 구축 등을 추진한다. 회사는 이를 통해 국내 로봇 서비스 시장에서 사업 범위를 넓힐 계획이다.
이번 협력은 관계사 아이엘이 구축하고 있는 제조 현장 기반 휴머노이드 로봇 운용 환경과도 연계된다. 아이엘은 자동차 부품 생산 공정 등 실제 제조 환경에 휴머노이드 로봇을 투입해 운용 데이터를 축적하고 있다.
회사 측은 제조 현장에서 확보한 로봇 운용 데이터가 피지컬 AI 학습에 활용될 수 있다고 설명했다. 피지컬 AI는 실제 환경에서 로봇이 움직이고 작업하는 데이터를 바탕으로 로봇의 판단과 동작 성능을 높이는 기술 영역을 말한다.
아이엘로보틱스는 애지봇의 로봇 기술과 아이엘의 제조 현장 운용 경험을 결합해 한국 제조 환경에 맞춘 휴머노이드 로봇 적용 모델을 구축할 계획이다. 회사는 로봇 공급에 그치지 않고 로봇 운용, 데이터 확보, AI 학습을 결합한 사업 구조를 추진한다는 방침이다.
아이엘로보틱스는 휴머노이드 로봇을 활용한 신규 서비스 모델도 검토하고 있다. 회사는 휴머노이드 로봇 기반 엔터테인먼트 콘텐츠 분야 진출을 준비하고 있으며, 로봇 아이돌 프로젝트를 포함한 응용 서비스 출시도 검토 중이라고 밝혔다.
지정석 아이엘로보틱스 대표는 "애지봇과 협력하게 됐다"며 "아이엘 그룹이 보유한 제조 현장 기반 로봇 운용 경험과 결합해 한국 시장에서 로봇 활용 모델을 만들어가겠다"고 말했다.
아이엘로보틱스는 앞으로 글로벌 로봇 기술 기업들과 협력을 확대하고, 글로벌 로봇 기술과 한국 제조 데이터를 결합한 피지컬 AI 로봇 생태계 구축을 추진할 계획이다.
dconnect@newspim.com