하동군, 농어촌 기본소득 시범사업 공모 참여…지방소멸 대응

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- 경남 하동군이 7일 농식품부 농어촌 기본소득 시범사업 추가 공모에 신청서를 제출했다.
- 인구 감소 지역 군 단위 5곳을 선정해 2026년 하반기부터 2년간 1인당 월 15만 원 지역사랑상품권을 지급한다.
- 지역경제 활성화와 지방소멸 대응을 위해 기존 복지 정책과 연계한 선순환 구조를 구축한다.
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[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군이 농림축산식품부의 농어촌 기본소득 시범사업 추가 공모에 참여하며 지역경제 선순환과 지방소멸 대응에 나섰다.
군은 '농어촌 기본소득 시범사업' 추가 공모에 신청서를 제출했다고 7일 밝혔다. 해당 사업은 인구 감소와 고령화로 침체된 농어촌의 생활 안정과 지역경제 활성화를 목표로 추진되는 국가 단위 시범사업이다.
농식품부는 인구감소지역 군 단위 지자체를 대상으로 약 5곳을 선정해 2026년 하반기부터 2년간 사업을 지원할 계획이다. 선정 지역 주민에게는 1인당 월 15만 원이 지역사랑상품권 형태로 지급된다.
군은 이번 공모를 통해 기본소득이 단순 지원을 넘어 지역 내 소비 확대와 골목상권, 전통시장 활성화로 이어지는 경제 선순환 구조를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
군은 그간 지방비 부담 문제로 사업 참여를 보류해 왔으나 최근 제도 개선으로 지방소멸대응기금을 활용한 재원 마련이 가능해지면서 공모 참여를 결정했다. 앞서 추진하려던 민생안정 지원금 사업이 무산된 점도 영향을 미쳤다.
군은 인구 감소와 청년 유출, 고령화 등 구조적 위기에 대응하기 위해 기본소득 도입이 필요하다는 입장이다. 이를 통해 주민 생활 안정과 정주 여건 개선 기반을 강화하겠다는 구상이다.
군은 기존 '하동형 육아수당', 마을 공동식당, 어르신 목욕 쿠폰 등 자체 복지 정책과 연계해 지역화폐 기반 소비 활성화 모델을 구축한다는 계획이다. 지역 가맹점 인프라와 주민 참여 체계를 활용해 실질적인 경제 파급 효과를 유도하겠다는 전략이다.
군은 사업 추진체계와 재원 확보 방안, 공동체 회복 전략 등을 담은 예비계획서를 제출하고 2027년 준공 예정인 하동 보건의료원 건립 부족 사업비 70억 원에 대한 지원도 함께 요청했다.
농식품부는 서류와 발표 평가를 거쳐 오는 14일 최종 대상지를 선정할 예정이다.
군 관계자는 "농어촌 기본소득은 지역경제와 주민 삶을 동시에 살리는 정책 수단"이라며 "지역 특성과 실행 역량을 바탕으로 공모 선정에 총력을 다하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com