프리딕티브AGI, '에디슨 어워즈 2026' 은상 수상

AI 핵심 요약beta
- 프리딕티브AGI가 7일 에디슨 어워즈 헬스 부문에서 Dr. Twin AI로 은상을 수상했다.
- Dr. Twin AI는 DNA 기반 디지털 트윈으로 30억 염기서열을 환자별 구현해 검색·대화 제공한다.
- 21개 장기 AI 에이전트가 유전 변이 분석해 98.6% 정확도 맞춤 진단 리포트 생성한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = DNA 기반 휴먼 디지털 트윈 및 의료 AI 플랫폼 개발 기업 프리딕티브AGI는 '2026 에디슨 어워즈(Edison Awards)' 헬스·메디컬·바이오테크 부문 내 '차세대 바이오테크 플랫폼(Next-Gen Biotechnology Platforms)' 카테고리에서 자체 개발한 의료 AI 플랫폼 'Dr. Twin AI'로 은상(Silver)을 수상했다고 7일 밝혔다.
에디슨 어워즈는 발명가 토머스 에디슨의 혁신 정신을 기리기 위해 1987년 제정된 글로벌 혁신상으로, '혁신 분야의 오스카상'으로 불린다.
올해로 39회를 맞은 2026년 시상식은 지난달 15~16일 미국 플로리다주 포트마이어스에서 열렸으며, 전 세계 20개국에서 출품된 4만여건의 후보 가운데 약 3000명의 산업·학계 전문가 심사를 거쳐 149개 제품·서비스가 최종 수상작으로 선정됐다.
에디슨 어워즈 측은 Dr. Twin AI를 약 30억개의 DNA 염기서열과 2만여개의 유전자 정보를 환자별 디지털 트윈 형태로 구현해 검색·질문·대화가 가능한 형태로 제공하는 '검색형 DNA 디지털 트윈 플랫폼'으로 평가했다.
해당 플랫폼은 21개 장기별 AI 전문 에이전트가 환자의 유전 변이를 실시간 분석하고, 자연어 기반 AI 대화를 통해 개인 맞춤형 진단·예후 예측 리포트를 자동 생성하는 것이 특징이다. 자체 임상 검증 기준 진단 정확도는 98.6% 수준이다.
윤사중 프리딕티브AGI 대표는 "이번 에디슨 어워즈 은상 수상은 DNA 기반 디지털 트윈 기술이 글로벌 정밀의료 산업의 다음 표준이 될 수 있음을 인정받은 성과"라며 "의료 패러다임을 발병 후 치료 중심에서 예측·예방 중심으로 전환하는 데 회사의 역량을 집중하고 있다"고 말했다.
sykim@newspim.com