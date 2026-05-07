경기도교육청, 고교학점제 온라인 교육과정 운영…학생 맞춤형 교육 강화

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경기이음온학교 2026학년도 2학기 추가·2027학년도 수강 신청

디지털 기반 실시간 온라인 수업, 학생 맞춤형 교육으로 공교육 혁신



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 27일부터 6월 12일까지 '경기이음온학교'를 통해 '2026학년도 2학기 추가 수강 신청'과 '2027학년도 고교학점제 온라인 공동교육과정 수강 신청'을 운영한다고 7일 밝혔다.

'경기이음온학교'는 학생의 과목 선택권을 확대하고 맞춤형 교육으로 공교육 혁신을 자아낸다. [사진= 경기도교육청]

'경기이음온학교'는 학생의 과목 선택권을 확대하고 맞춤형 교육과정을 운영하기 위해 인공지능 융합 과목, 국제 경제, 보건 간호, 스페인어 회화 등 9개 교과 85개 과목을 개설한다.

재학 중인 학교에 희망 과목이 없는 학생을 대상으로 수강 신청은 소속 학교의 확인 절차를 통해 진행된다.

도교육청은 이미 지난해 28개 과정에 248명이 수강했으며, 올해 1학기는 43개 과정에 315명이 수강 중이다. 2학기에는 41개 과정에 318명이 수강할 계획이다.

'2027학년도 고교학점제 온라인 공동교육과정 수강 신청'을 운영한다고 전했다.[사진= 경기도교육청]

특히 2026학년도 2학기에는 타 시도에서 개설하기 어려운 '인공지능 화학', '인공지능 기반 생물정보학의 기초와 활용', '보건 간호' 과목의 수강 대상을 전국 단위로 확대할 예정이다.

도교육청은 3월 23일부터 4월 2일까지 고등학교 127교의 학부모 154명을 대상으로 '경기이음온학교' 교육과정 설명회를 7회 운영했으며, 이후 학생과 학부모를 위한 온라인 설명회도 열어 과목 선택권 확대와 온라인 공동교육과정에 대한 이해도를 높였다.

경기도교육청은 지속적으로 '경기이음온학교'를 통해 맞춤형 교육 기회를 확대할 예정이다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 지속적으로 '경기이음온학교'를 통해 학생 맞춤형 교육과 다양한 과목 선택 기회를 확대해 나갈 방침이다.

beignn@newspim.com