장수군, 장수몰 특별 할인행사…최대 25% 혜택 제공

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가정의 달 맞아 농특산물 할인 확대·소비 촉진 나서

산나물·건강 먹거리 신규 입점·체험프로그램 운영 강화

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 가정의 달을 맞아 지역 농특산물 온라인 쇼핑몰 '장수몰' 특별 할인 이벤트를 진행한다.

군은 장수몰 회원을 대상으로 전 품목 구매 시 사용할 수 있는 20% 할인쿠폰과 5% 적립 포인트를 제공한다고 7일 밝혔다. 여기에 지역상품권 chak 카드로 충전 후 모바일 결제하면 추가 10% 할인 혜택도 받을 수 있다.

장수몰 이벤트[사진=장수군] 2026.05.07 gojongwin@newspim.com

이번 행사와 함께 장수몰은 봄철을 맞아 두릅과 취나물, 머위 등 자연산 산나물을 비롯해 블루베리와 버섯 등 신선 농산물, 참깨·들깨·흑임자 착유 제품과 미숫가루 등 건강 먹거리도 신규 입점시켜 상품 구성을 확대했다.

또 고사리 꺾기와 다슬기 잡기 체험 예약을 운영하고 있으며, 농특산물과 연계한 체험 프로그램도 수확 시기에 맞춰 연중 추진할 계획이다.

이정우 권한대행은 "가정의 달을 맞아 건강한 먹거리로 마음을 전하는 기회가 되길 바란다"며 "다양한 혜택과 우수한 상품으로 장수몰 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 군은 온라인 판매 확대와 함께 품질관리와 배송서비스 개선에도 힘쓰며 지역 농가 소득 증대에 행정력을 집중하고 있다.

gojongwin@newspim.com