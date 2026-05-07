김해시, ESG 전문인력 양성 과정 수강생 모집

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지역 인력 부족 해소 실무 교육

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 청년참여형 주민참여예산 사업으로 '2026 ESG 경영관리 전문인력 양성 및 취업연계 과정' 상반기 수강생 15명을 모집한다고 7일 밝혔다.

'2026 ESG 경영관리 전문인력 양성 및 취업연계 과정' 상반기 수강생 모집 안내문[사진=김해시] 2026.05.07

이번 과정은 청년들이 예산 편성에 직접 참여해 제안한 2026년 청년참여형 주민참여예산 사업이다. 글로벌 ESG 공시 의무화 확대에 따른 지역 중소·중견기업의 전문인력 부족을 해소하고 청년들에게 실무 역량을 제공하기 위해 마련됐다.

교육은 6월 13일부터 7월 4일까지 매주 토요일 김해청년다옴에서 진행된다. 커리큘럼은 ESG 분야 최신 동향과 공시 기초 이론, 업사이클링 화분 만들기와 사회·지배구조 보드게임 등 참여형 실습, 관내 ESG 우수기업 현장 견학으로 구성됐다.

수료생에게는 공식 수료증을 발급하고 ESG 직무 특화 이력서·자기소개서 컨설팅, 모의면접, 전문가 멘토링 등 취업 연계 지원을 제공한다.

모집 대상은 공고일 기준 김해시 거주자 또는 지역 대학·직장 재학생·재직자 중 19~45세 청년이다. 접수는 8일부터 27일까지 온라인으로 하며 지원 동기와 참여 의지 등을 심사해 선발한다. 교육비는 전액 무료다.

news2349@newspim.com