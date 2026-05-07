익산 제3산단에 첨단소재 생산기지 준공

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나노솔루션 177억 투자·이차전지 소재 생산 본격화

탄소나노튜브 생산 기반 구축·신규 일자리 창출 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시 제3산업단지에 첨단소재 생산기지가 들어서며 지역 산업 경쟁력 강화와 고용 창출 효과가 기대되고 있다.

나노솔루션은 7일 익산 제3산업단지 내 조성한 익산공장을 준공했다.

익산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.07 lbs0964@newspim.com

나노솔루션은 지난 2025년 3월 익산시와 투자협약을 체결한 이후 제3산단 2만4394㎡ 부지에 총 177억 원을 투자해 디스플레이와 이차전지 전극 소재인 탄소나노튜브 및 분산액 생산기지를 구축했다. 이번 투자로 27명의 신규 고용 창출도 기대된다.

이번 생산기지는 대기업을 포함한 다양한 수요에 신속하게 대응할 수 있는 공급 기반 역할을 하게 되며, 안정적인 생산 역량 확보를 통해 첨단소재 시장 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 전망된다.

김형열 대표는 "전북특별자치도와 익산시의 지원 속에 생산기지를 성공적으로 구축하게 돼 뜻깊다"며 "첨단소재 산업을 선도하고 지역 산업 발전에도 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

익산시 관계자는 "이번 공장 준공이 기업 경쟁력 강화와 글로벌 첨단소재 산업 선도의 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역 대표 기업으로 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 나노솔루션은 탄소나노튜브와 기능성 나노물질 분산액, 응용제품 등을 개발·양산하는 기업으로, 디스플레이와 이차전지 산업 성장에 맞춰 기술 경쟁력을 확대하고 있다.

lbs0964@newspim.com