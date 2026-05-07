김경수 경남지사 후보 "사천·진주 100만 첨단우주항공 복합도시 조성"

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서부경남, 우주항공방산 산업 중심지 집중 육성

부울경 메가시티 기반 조성·질 높은 일자리 약속



[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 김경수 경남지사 후보가 '경남대전환을 위한 김경수의 약속' 3탄으로 '남해안 우주항공방산 메가클러스터 공약'을 내놨다.

김 후보는 7일 오전 진주시청 브리핑룸에서 정국정 사천시장 후보, 갈상돈 진주시장 후보와 함께 기자회견을 열고 "서부경남을 대한민국 우주항공방산 산업의 중심이자 부울경 메가시티의 서쪽 중심으로 키워내겠다"고 밝혔다.

김경수 더불어민주당 경남지사 후보(가운데)가 7일 오전 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 정국정 사천시장 후보, 갈상돈 진주시장 후보와 함께 '경남대전환을 위한 김경수의 약속' 3탄으로 남해안 우주항공방산 메가클러스터 공약을 발표하고 있다.[사진=김경수 후보 선거캠프] 2026.05.07

김 후보는 "서부경남의 위기 원인은 수십년 간 고착된 수도권 일극체제"라며 "우주항공청 개청만으로 서부경남의 미래가 열리지 않는다며 구조를 완전히 바꾸겠다"고 말했다.

이어 사천과 진주를 중심으로 한 '100만 첨단우주항공 복합도시' 구상을 제시하며 "제조는 경남에서 하고 연구개발은 수도권으로 유출되는 기존 구조를 타파하겠다"고 강조했다.

그는 "남부권 국가연구단지 유치, 국내 주요 우주항공방산 기업 R&D 기능의 경남 이전, 경상국립대 우주항공 분야 집중 지원을 통한 제조·연구 일원화를 추진하겠다"면서 "국제학교와 외국인 주거단지, 스마트 종합병원 등을 조성해 '가족과 함께 사는 도시'로 만들겠다"고 덧붙였다.

사천·진주를 거점으로 전남 고흥(발사체)·광양(소재)·창원(방산)을 하나의 산업벨트로 연결하는 남해안 우주항공방산 산업벨트 구상도 발표했다. 이에 따라 설계부터 소재·부품·제조·시험·인증·발사·수출까지 모든 부가가치가 남해안에서 창출하겠다고 약속했다.

김 후보는 "진주-창원-부산을 단일 경제생활권으로 묶기 위해 남해안권 광역급행철도(GTX-G)를 추진하고, 기존 항공산업을 고부가가치 체제로 전환하겠다"면서 "KAI를 항공체계 종합 플랫폼으로, 사천 항공MRO는 단순 정비에서 개조·성능개량까지 확대하겠다"고 설명했다.

그러면서 "우주항공방산에 맞는 창업 생태계를 조성하고, 국제 항공우주 방위산업 전시회(ADEX)를 사천·진주로 유치해 생산 거점과 시너지를 높이겠다"고 했다.

이어 "우주항공 산업을 부울경 메가시티의 미래 성장엔진으로 삼겠다"며 "광역교통망과 공공의료, 교육 등 정주기반을 강화해 질 좋은 일자리를 창출하겠다"고 다짐했다.

김 후보는 "미래 성장엔진 없이 메가시티는 없고, 메가시티가 없으면 미래 성장엔진도 없다"며 "남해안과 부울경의 압도적인 경쟁력을 만들어내겠다"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com