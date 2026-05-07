박완수·강기윤, 창원시 행정체제 개편 공약 발표…주민 직선제 도입 검토

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창원·마산·진해 3개 권역 재편

5개 구 자치구 전환 등 포함

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사 후보와 강기윤 창원시장 후보가 창원시 행정체제 개편을 주민참여 방식으로 추진하겠다는 공약을 공동 발표했다.

두 후보는 7일 오전 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '창원특례시 구청장 민선제 도입과 행정구조 개편 공론화 추진계획'을 제시했다.

박완수 경남지사 후보(오른쪽)와 강기윤 창원시장 후보가 7일 오전 경남도청 프레스센터에서 공동 기자회견을 열고 '창원특례시 구청장 민선제(자치구) 추진계획'을 발표하고 있다.[사진=박완수 후보 선거캠프] 2026.05.07

핵심은 현행 5개 구청장을 주민 직선으로 선출하고, 창원·마산·진해 3개 권역 재편 가능성까지 포함해 시민 의견을 묻겠다는 것이다.

이번 공약은 경남·부산 행정통합 추진과 연계된 구상으로, 통합 이후 창원시의 위상과 행정체계 변화에 선제 대응하겠다는 의도가 담겼다. 두 후보는 현재 국회에 제출된 '경남부산통합특별시 설치 특별법'을 언급하며, 통합이 이뤄질 경우 창원특례시가 100만 인구 규모 기초지자체로 남는 구조적 한계를 짚었다.

강기윤 후보는 "통합 16년을 맞은 창원시는 구별 행정수요가 커졌지만 임명직 구청장 체제로는 책임성과 연속성 확보에 한계가 있다"며 "주민이 직접 지역 대표를 선출해야 한다는 요구가 이어지고 있다"고 말했다. 부산 중구 사례를 들며 소규모 인구(3만6000명)에도 민선 구청장을 운영하는 점과 대비해 창원은 여전히 행정구 체제에 머물러 있다고 진단했다.

박완수 후보는 지방자치법상 도 단위 자치구 설치 제한을 언급하며 "행정통합 시 형평성과 자치권 확대 요구가 커질 수밖에 없다"고 지적했다.

두 후보는 행정체제 개편 방향을 주민투표로 결정하겠다는 방침이다. 주민투표 안건에는 ▲현행 체제 유지 ▲5개 구 자치구 전환 ▲창원·마산·진해 3개 권역 환원 ▲기타 대안 등이 포함된다. 특히 경남·부산 통합 주민투표와 동시에 창원시 행정체제 개편 여부를 묻는 방안을 추진할 계획이다.

'창원특례시 행정체제개편 공론화위원회'를 구성해 주민, 지방의회, 학계, 전문가 등이 참여하는 공론화 절차를 거치기로 했다.

위원회 논의를 통해 도출된 안은 특별법에 반영해 제도 실행력을 확보하고, 민선 자치구 체제 도입 시 2030년 지방선거에서 단체장을 선출하는 구상도 제시했다.

두 후보는 "행정체제 개편은 행정통합 완성도를 높이고 실질적 지방자치 구현을 위한 핵심 과제"라며 "시민 의견을 최우선으로 반영해 추진하겠다"고 약속했다.

news2349@newspim.com