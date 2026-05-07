경기도교육청, 미래형 과학실 475교 확대

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인사이트 투어로 미래형 과학실 구축 방향과 실행 전략 구체화

선도교원 양성으로 학생 참여형 탐구수업과 교실 혁신 역량 강화



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 7일 '미래형 과학실 구축 475교'를 선정했다고 발표했다. 이를 통해 과학 수업 혁신을 본격 추진하기 위한 인사이트 투어와 선도 교원 양성, 수업 공개 프로그램을 운영할 계획이다.

'경기과학 탐구 맛집 2.0'이 사전 수업 컨설팅과 피드백을 통해 실시한다고 밝혔다. [사진=경기도교육청]

도교육청은 미래형 과학실 구축교 교원을 대상으로 우수 사례 학교를 방문해 과학실의 공간 구성과 수업 운영 방식, 첨단 기자재 활용 등을 체험하는 인사이트 투어를 실시할 예정이다. 이 투어는 단순 견학을 넘어 교원 간 협의와 수업 설계를 통해 실제 수업 변화로 이어지는 내용을 포함한다.

투어 종료 후, 선도 교원 양성을 통해 학생 참여 중심 탐구 수업과 실험·융합형 수업 역량 강화를 목표로 한 실습 중심 연수 및 교원 학습공동체 운영이 병행된다.

또한 선도 교원을 중심으로 진행하는 공개수업 프로그램 '경기과학 탐구 맛집 2.0'이 사전 수업 컨설팅과 피드백을 통해 실시되며, 수업 공개와 우수 사례 공유도 확대될 예정이다.

경기도교육청은 이번 사업을 통해 미래형 과학실 기반 수업 혁신을 가속화하고, 교원 주도의 자율적 수업 혁신을 통해 학생 참여 지향의 과학교육을 학교 현장에 안정적으로 정착시키도록 적극 지원할 계획이다.

beignn@newspim.com