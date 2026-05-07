전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.07 (목)
KYD 디데이
전국 대구

속보

더보기

대구 달서문화재단,'2026 장미꽃 필(Feel) 무렵' 15~17일 개최

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 대구 달서문화재단이 15일부터 17일까지 이곡장미공원에서 '2026 장미꽃 필 무렵' 축제를 개최한다.
  • 정동하 공연과 뮤지컬 갈라콘서트 등 다채로운 무대와 장미 공예 체험, 게임형 프로그램이 펼쳐진다.
  • 테마형 포토존과 야간 경관 조명으로 낮과 밤 모두 아름다운 풍경을 연출할 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구 달서문화재단은 오는 15일부터 17일까지 사흘간 달서구 이곡장미공원에서 장미와 예술, 판타지가 어우러진 이색 봄 축제 '2026 장미꽃 필(Feel) 무렵'을 개최한다고 7일 밝혔다. '장미꽃 필(Feel) 무렵'은 '판타지 인 달서'라는 통합 콘셉트 아래 매년 새로운 이야기를 더하며 축제의 세계관을 확장해오고 있다.

2023년 테마 도입을 시작으로 2024년 '마법에 걸린 장미', 2025년 '장미여왕의 초대'에 이어 2026년에는 '장미왕국의 하루'를 주제로 장미정원 전체를 하나의 이야기 공간으로 구성한다.

올해는 따스한 5월의 햇살과 향기로운 장미가 어우러진 공간에서 다양한 공연과 체험, 참여 프로그램이 펼쳐지며 관람객들은 직접 축제의 일부가 되어 장미왕국을 완성해가는 특별한 경험을 하게 된다.

무대 프로그램은 축제의 분위기를 한층 더 끌어올리는 다채로운 공연으로 구성된다. 축제의 시작을 알리는 첫날에는 깊은 감성과 최상급의 기교를 갖춘 대한민국 최고의 명품 보컬리스트 정동하의 무대와 성악앙상블 프리소울의 크로스오버 공연, 지역 뮤지컬 배우들로 구성된 'MUSE'의 뮤지컬 갈라 콘서트 등 개막축하공연이 펼쳐진다. 주말 동안에는 판타지 스테이지에서 퍼포먼스를 비롯해 음악·국악 등 다양한 장르의 무대가 펼쳐지며, 축제의 분위기를 한층 끌어올린다. 이와 함께 장미정원에서는 버스킹 공연이 펼쳐져 축제에 활력을 더할 예정이다.

대구 달서문화재단은'2026 장미꽃 필(Feel) 무렵'을 개최한다.[사진=달서구] 2026.05.07 yrk525@newspim.com

축제 기간 동안 관람객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험 프로그램도 다양하게 마련된다. 지역 공방이 참여하는 체험 부스 '달서창작놀이터'에서는 장미를 테마로 한 공예 체험이 운영된다. 달서구의 대표 명소인 달서 9경을 직접 색칠해보는 '달서 9경 드로잉' 부스도 함께 운영된다. 이와 함께 거리의 화가, 풍선 체험, 타로 카드 체험, 장미차 시음 등 다양한 체험 프로그램이 마련되어 관람객들에게 즐거움을 선사할 예정이다.

남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램도 축제의 또 다른 재미를 더한다. '황금장미를 찾아라' 등 현장에서 누구나 참여할 수 있는 게임형 프로그램과 이벤트가 운영되며, 관람객이 직접 참여하고 소통할 수 있는 콘텐츠를 통해 축제의 몰입도를 높일 예정이다. 특히 SNS를 활용한 참여 이벤트를 통해 온라인과 오프라인을 연계한 축제 경험을 제공하고, 다양한 방식으로 시민 참여를 확대할 계획이다.

축제 기간 동안 이곡장미공원은 다양한 포토존과 공간 연출을 통해 장미왕국의 분위기를 극대화한다. 장미와 어우러진 테마형 포토존과 야간 경관 조명은 낮과 밤이 모두 아름다운 풍경을 연출하며, 관람객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

박병구 달서문화재단 대표이사는 "이번 축제는 장미정원을 중심으로 다양한 문화예술 콘텐츠와 시민 참여 프로그램을 결합해, 누구나 함께 즐길 수 있는 축제로 준비했다"며 "지난해 대구축제통합브랜드 '판타지아대구페스타' 축제 인증제에서 우수축제로 선정된 만큼 올해는 더욱 완성도 높은 프로그램과 운영으로 관람객 만족도를 높이고자 한다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 달서구의 대표 문화축제로서 지역 주민과 시민들이 일상 속에서 문화를 누릴 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

yrk525@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란중요임무종사' 한덕수 오늘 항소심 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 오전 10시 한 전 총리의 내란 중요임무 종사, 허위공문서 작성, 위증 등 혐의 사건의 항소심 선고 공판을 연다. 이번 재판부 판단은 서울고법에 설치된 내란전담재판부의 첫 내란 관련 혐의에 대한 판단이기도 하다.  12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 사진은 한 전 총리가 지난 1월 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 방조 및 내란 중요임무 종사 혐의 관련 1심 선고 공판에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 서울고법은 오늘 진행되는 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 생중계하기로 결정했다. 한 전 총리는 국정 2인자인 국무총리로서 대통령의 독단적 권한 행사를 견제해야 할 의무가 있음에도, 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 막지 않고 방조한 혐의 등을 받는다. 1심 진행 중에 재판부의 요청에 따라 내란 중요임무 종사 혐의가 추가됐다. 앞서 1심은 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정하며 특검 구형(징역 15년)보다 높은 징역 23년을 선고했다. 또한 증거인멸 우려를 이유로 그를 법정구속했다. 특검은 2심 결심에서 "피고인은 대통령 탄핵 이후 권한대행 지위에서 국정 안정에 힘쓰기보다 헌법재판관을 미임명해 정치적 혼란을 야기했다"며 "따라서 징역 23년이란 원심의 선고형은 피고인의 죄책에 부합한다. 피고인에게 원심 선고형과 같은 형을 선고해 달라"고 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-05-07 06:00
사진
삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동