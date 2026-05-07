자율운항선박 성패 데이터에 달렸다…산업부-해수부 손잡고 총력전

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'자율운항선박 AI 데이터플랫폼 출범

조선사·해운사 등 25개 기업·기관 참여

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 미래 선박시장의 주도권이 걸린 자율운항선박을 놓고 주요 국가들이 치열하게 경쟁하고 있다.

자율운항선박의 성패는 '데이터'에 달렸다. 이에 정부도 양질의 데이터를 확보하기 위해 본격 나섰다.

산업통상부(장관 김정관)와 해양수산부(장관 황종우)는 7일 서울 LW컨벤션센터에서 '자율운항선박 AI 데이터플랫폼 사업 출범식'을 개최했다.

자율운항선박은 AI 모델이 센서, 항해장비, 기관설비 등에서 수집된 데이터를 학습해서 운항을 판단하는 선박이다.

이번 AI 데이터플랫폼 사업은 충돌회피, 항로 최적화, 고장 예측 등 핵심 기능에 필수적인 실제 해상에서 축적되는 실운항 데이터를 체계적으로 수집·표준화하고, 활용할 수 있는 기반을 구축하는 사업이다.

오는 2029년까지 4년간 346억원(국비 300억원)이 투입되며, 산업부 산하의 한국산업기술기획평가원이 사업을 수행한다.

AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.05.07 dream@newspim.com

산업부와 해수부는 지난해 12월부터 'M.AX 얼라이언스' 자율운항선박 분과를 공동으로 운영하면서 이번 사업에 대한 조선·해운·IT 업계의 의견을 종합적으로 수렴해 왔다.

그 결과 이날 행사에는 조선사, 해운사, 기자재 기업, AI 기업, 연구기관 등 산·학·연 주요 관계자 60여명이 참석해 사업수행기관과 참여의향서 체결을 통해 기존 데이터 공유, 데이터 수집용 선박 지정 협력, 데이터 수집 장비 제공 등 협력 의지가 확인됐다.

사업수행기관인 선박해양플랜트연구소(KRISO)는 자율운항시스템, 항해·조종, 엔진·기관, 원격관제·디지털트윈, 통신·데이터, 해상교통, 기상, 안전·보안 등 8개 핵심분야를 중심으로 100여종의 데이터를 수집한다는 방침이다. 금일 행사에서 KRISO는 데이터별 표준 포맷을 공유하고, 실운항 데이터 수집 계획 등 세부 추진 계획을 발표했다.

박동일 산업부 산업정책실장은 "K-조선이 앞으로 만들어낼 자율운항선박의 경쟁력은 결국 양질의 데이터에서 결정된다"며 "정부는 기업의 부담을 최소화하기 위해 데이터 표준화와 보안, 활용체계 구축을 적극 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

김혜정 해수부 해운물류국장은 "해운·조선산업이 마주한 탈탄소화와 디지털화라는 변화의 중심에는 자율운항선박이 있다"며 "해운·조선 협력의 연장선인 금번 사업을 통해 축적하게 되는 운항데이터는 국제표준 대응을 위한 가장 중요한 수단 중의 하나가 될 것"이라고 강조했다.

한국형 자율운항선박 1800TEU급 컨테이너선 [사진=해양수산부] 2024.03.07 dream@newspim.com

정부는 이번 사업을 통해 실제운항 기반 데이터를 수집해 대형 조선사들뿐만 아니라 중소 조선사들까지 자율운항 AI 학습에 활용 가능한 고품질 데이터셋을 구축할 계획이다.

이어 올해 개시될 최대 6000억원 규모의 'AI 완전자율운항 기술개발' 사업과 연계해 향후 실증 확대, 사업화, 국제표준 반영까지 연계해 나간다는 방침이다.

아울러 정부는 올해 상반기 중 산업부와 해수부 공동으로 기술개발, 실증·산업 확대, 기반조성, 인력양성, 국제표준 주도 등의 내용을 담은 '제1차 자율운항선박 개발 및 상용화 촉진 기본계획'도 발표해 자율운항선박의 체계적 지원 체계를 구축할 계획이다.

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